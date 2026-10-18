Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày

Iran cho biết đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, với điều kiện Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 16-10 khẳng định việc Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi các quốc gia Trung Đông là cách duy nhất để giải quyết xung đột giữa hai nước. Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cũng nêu điều kiện tương tự để mở lại eo biển Hormuz.

Xuồng cao tốc Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ngày 17-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển qua Qatar một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể trở lại bình thường trong thời gian này. Ông nhấn mạnh quyết định hiện thuộc về phía Mỹ.

Iran khẳng định vẫn cam kết bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz, đồng thời cáo buộc các hành động quân sự của Mỹ và Israel khiến hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy chiến lược bị gián đoạn.

Đổi lại việc khôi phục hàng hải, Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu và giải phóng một phần tài sản bị đóng băng. Iran cũng yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Gaza và Li Băng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các điều khoản của Iran, cho rằng những yêu cầu này không thể chấp nhận được. Ông cũng tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ném bom ngày 28-2. Tuyến đường này vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Tình trạng gián đoạn kéo dài đã đẩy giá năng lượng tăng cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Pháp: Biểu tình vì chi phí sinh hoạt leo thang, khoảng 1.200 người bị bắt

Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao trên khắp nước Pháp ngày 17-10 đã xảy ra bạo lực, với nhiều công trình công cộng bị phá hoại và các vụ đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh.

Tòa thị chính Limoges bị cháy tối 17-10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết khoảng 550.000 người tham gia biểu tình, trong khi công đoàn CGT ước tính con số này lên tới 800.000. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, song một số nhóm quá khích tấn công trụ sở chính quyền, xe công vụ và cảnh sát, đồng thời hôi của tại các cửa hàng.

Tòa thị chính thành phố Limoges bị phóng hỏa và hư hỏng nặng. Tại Marseille, người biểu tình xông vào tòa thị chính và vẽ bậy lên tòa nhà. Trung tâm thông tin du lịch ở Lyon cũng xảy ra hỏa hoạn. Reuters mô tả đây là một trong những làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong hàng chục năm qua.

Thủ tướng Sebastien Lecornu tuyên bố chính phủ sẽ không để bạo lực đe dọa, đồng thời cáo buộc các lực lượng cực tả và phần tử tội phạm gây bất ổn trước thềm bầu cử tổng thống. Ông cho biết khoảng 1.200 người đã bị bắt và 150 cảnh sát bị thương.

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố những người có hành vi phá hoại sẽ bị truy tố và xử phạt. Trong khi đó, công đoàn cảnh sát UNSA cảnh báo lực lượng thực thi pháp luật đang chịu áp lực lớn trước các vụ tấn công bằng gạch đá và hung khí.

Người biểu tình cho biết họ xuống đường vì chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu quá cao. Quy mô đám đông lần này được mô tả là vượt thời kỳ cao điểm của phong trào Áo vàng, nhưng vẫn thấp hơn các cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí năm 2023.

Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 17-10 thông báo nước này đạt được các thỏa thuận có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 76 tỷ USD vào ngành dầu mỏ trong 5 năm tới. Trong đó, thỏa thuận song phương với Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu và kế hoạch triển khai 250 giàn khoan.

oàn cảnh Khu liên hợp Công nghiệp Hóa dầu Jose Antonio Anzoategui tại bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Rodriguez cho biết thỏa thuận với Mỹ nằm trong gói hợp tác gồm 61 thỏa thuận. Theo bà, các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Venezuela và các đối tác.

Venezuela đang thúc đẩy mở cửa lĩnh vực năng lượng nhằm thu hút vốn nước ngoài, nâng cao hiệu quả khai thác và phục hồi sản lượng. Dù sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, sản lượng dầu của nước này hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với một thập kỷ trước.

Bà Rodriguez cho biết sản lượng dầu tại bang Zulia, miền Tây Venezuela, đã tăng từ 70.000 thùng/ngày lên 370.000 thùng/ngày và có thể đạt 400.000 thùng/ngày vào cuối năm nay.

Ngành dầu mỏ Venezuela nhiều năm chịu tác động từ tình trạng thiếu đầu tư, khó khăn trong hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hiệu quả của các thỏa thuận mới sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng huy động vốn và việc khắc phục những trở ngại kéo dài trong sản xuất.

Cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada, nhiều người thương vong

Một vụ cháy nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh bang Alberta, Canada, ngày 17-10 đã gây thương vong và khiến nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải.

Nhân viên y tế đưa người bị thương đi cấp cứu sau sự việc tại căn cứ Wainwright, Canada, ngày 17-10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty xác nhận có người thương vong nhưng chưa công bố số liệu cụ thể. Cảnh sát kỵ mã Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đã nhận được thông tin về vụ cháy tại khu vực huấn luyện trong căn cứ vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo chính quyền địa phương, đám cháy lan ra ngoài hàng rào căn cứ và tiếp tục lan nhanh do gió mạnh. Nhiều đơn vị cứu hỏa được huy động ứng phó, song tại thời điểm thông tin được công bố, chưa có lệnh sơ tán người dân.

Thủ hiến Alberta Danielle Smith mô tả vụ việc là nghiêm trọng và bi thảm, ảnh hưởng đến nhiều quân nhân. Đài CBC đưa tin xe cứu thương liên tục ra vào Trung tâm Y tế Wainwright. Tại Bệnh viện Hoàng gia Alexandra ở thành phố Edmonton, cách căn cứ khoảng 180 km về phía đông bắc, tình trạng “mã cam” được kích hoạt để ứng phó với lượng lớn bệnh nhân được chuyển đến.

Bác sĩ Warren Thirsk tại khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết các cơ sở y tế ở Wainwright đã quá tải do số lượng bệnh nhân cần chăm sóc. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến từ nhiều bệnh viện trong thành phố, cùng với việc tăng cường các đội y tế.

Căn cứ Wainwright là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự bận rộn nhất Canada. Theo số liệu thống kê dân số năm 2021, căn cứ có 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự. Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia sẻ tới những người bị ảnh hưởng. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân vụ cháy cũng như số người thương vong chính thức.