Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

(GLO)- Iran được cho là vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích; Israel tấn công gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương; Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Bất chấp nhiều tháng hứng chịu các đợt không kích của Mỹ và Israel, Iran được cho là vẫn duy trì kho tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn, đồng thời có khả năng nhanh chóng bổ sung vũ khí đã tiêu hao.

Các báo cáo tình báo phương Tây vào tháng 6/2026 ước tính quy mô kho tên lửa của Iran vẫn đạt tương đương 75% so với mức trước thời điểm bùng nổ xung đột. Nguồn: Getty Images

Ngày 9-10, Bloomberg dẫn nguồn các quan chức phương Tây am hiểu báo cáo tình báo cho biết Tehran vẫn sở hữu lượng lớn tên lửa đạn đạo và vũ khí chống hạm chuyên dụng. Các báo cáo tình báo hồi tháng 6-2026 ước tính kho tên lửa của Iran còn khoảng 75% so với trước khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, quy mô thực tế kho vũ khí hiện nay chưa được bên thứ ba độc lập xác minh.

Năng lực sản xuất trong nước được xem là yếu tố giúp Iran duy trì khả năng răn đe, đặc biệt tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz.

Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ ngày 8-10, Lầu Năm Góc đã xây dựng các phương án tấn công kho tên lửa, UAV, cơ sở năng lượng và những mục tiêu quân sự khác của Iran. Tại cuộc họp ở Trại David ngày 2-10, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống JD Vance, đã thảo luận kế hoạch không kích kéo dài khoảng 3 ngày, tập trung vào kho tên lửa, UAV và các cơ sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo các quan chức, trong những tháng gần đây, Tổng thống Donald Trump đã 5 lần bác bỏ các đề xuất tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hoặc lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen. Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục yêu cầu xây dựng phương án không kích mới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8-10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cho biết hai bên đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Những tuần gần đây, phản ứng quân sự của Mỹ được cho là kiềm chế hơn, dù Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu.

Israel không kích gần biên giới Lebanon-Syria, 6 người bị thương

Bộ Y tế Lebanon ngày 9-10 cho biết cuộc không kích của Israel gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương, trong đó có 5 công dân Syria, gồm 2 phụ nữ, và một công dân Lebanon.

Cảnh đổ nát do các cuộc không kích của Israel tại một thành phố của Lebanon, tháng 10-2024. Nguồn: THX

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Hawsh al-Sayyed Ali, thuộc huyện Hermel, miền Đông Bắc Lebanon. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc ô tô tại khu vực này.

Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công Yusef Ali Al-Hassan, một người Syria bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường Israel và binh sĩ IDF hoạt động tại miền Nam Syria theo chỉ đạo của Iran.

IDF chưa cho biết Al-Hassan có thiệt mạng trong cuộc không kích hay không.

Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 9-10 đạt đồng thuận về khuôn khổ điều tiết xuất khẩu ô tô hybrid và hybrid sạc ngoài của Trung Quốc sang châu Âu, hướng tới giảm hơn một nửa lượng xe thuộc các dòng này.

Ôtô Trung Quốc chờ được bốc xếp, xuất khẩu, tại một cảng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 18-9-2025. Ảnh: China Daily

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thỏa thuận đạt được sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic. Hai bên hướng tới bảo đảm hoạt động thương mại phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời hạn chế căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, phương thức thực hiện, thời điểm áp dụng và cơ chế kiểm soát xuất khẩu vẫn chưa được làm rõ.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc mở rộng nhanh chóng tại châu Âu. Trong quý II-2026, các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 26% thị trường xe hybrid sạc ngoài tại Tây Âu, tăng mạnh so với mức 2,2% của 2 năm trước. Tại Triển lãm Ô tô Paris, dự kiến có tới 20 thương hiệu Trung Quốc tham gia, với những tên tuổi như BYD, Geely, Chery và Leapmotor.

Sự cạnh tranh ngày càng tăng tạo sức ép lên ngành công nghiệp ô tô châu Âu, vốn đang phải đầu tư lớn cho chuyển đổi công nghệ và đáp ứng các yêu cầu môi trường. EU cũng quan ngại về sự mất cân đối thương mại và điều kiện tiếp cận thị trường giữa hai bên.

Theo thông tin được cung cấp, Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng châu Âu, với tổng giá trị ít nhất 225 triệu euro.

Thỏa thuận được kỳ vọng tạo thêm thời gian để các nhà sản xuất châu Âu củng cố năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cơ chế triển khai và khả năng cải thiện công nghệ, chi phí sản xuất của ngành ô tô châu Âu.

Italy truy tìm 30.000 chai rượu vang trị giá hơn 5 triệu USD bị đánh cắp

Một nhóm trộm đeo mặt nạ đã đột nhập kho hàng tại Cortona, Italy, lấy đi khoảng 30.000 chai rượu vang của nhà sản xuất danh tiếng Marchesi Antinori, với tổng giá trị ước tính hơn 5 triệu USD.

Vụ trộm 30.000 chai rượu vang chấn động Italy. Ảnh: AA

Theo công ty, các đối tượng đã vô hiệu hóa hệ thống báo động để thực hiện vụ trộm vào cuối tuần trước. Số rượu đang chờ vận chuyển đã được đóng thùng, đóng gói sẵn, tạo điều kiện cho việc di chuyển. Vụ việc được phát hiện vào đầu tuần này, khi công nhân đến chuẩn bị xuất khẩu lô hàng.

Giám đốc điều hành Marchesi Antinori, ông Renzo Cotarella, cho biết toàn bộ số rượu bị lấy cắp đều mang niên hiệu 2023, gồm các dòng nổi tiếng như Solaia, Guado al Tasso và Tignanello. Giá bán lẻ quốc tế của những chai rượu này dao động từ 170 USD đến hơn 560 USD.

Đáng chú ý, khoảng 10.000 chai Solaia bị lấy đi, trong khi sản lượng hằng năm của dòng rượu này chỉ vào khoảng 60.000-70.000 chai.

Cảnh sát Cortona đang mở rộng truy tìm các đối tượng. Nhà sản xuất kêu gọi người tiêu dùng không mua rượu từ những người bán không rõ nguồn gốc và thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các chai rượu nghi liên quan đến vụ trộm. Ông Cotarella bày tỏ tin tưởng số rượu sẽ được tìm thấy, đồng thời cho rằng hai chiếc xe tải được sử dụng để vận chuyển không thể biến mất mà không để lại dấu vết.

Vụ việc xảy ra sau một vụ trộm rượu vang khác hồi tháng trước, khi 3.000 chai Barolo trị giá khoảng 450.000 USD bị lấy khỏi xưởng rượu Conterno Fantino tại vùng Piedmont. Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên quan với nhau hay không.

Được thành lập năm 1385, Marchesi Antinori hiện do thế hệ thứ 26 của gia tộc điều hành, xuất khẩu sản phẩm tới 170 quốc gia và đạt doanh thu hằng năm gần 300 triệu USD.