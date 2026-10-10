Tin thế giới sáng 10-10: Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

(GLO)- Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine; Động đất 7,7 độ làm rung chuyển Panama, gây cảnh báo sóng thần... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-10.

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố quyết định tạm thời miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động thương mại nhiên liệu của Liên bang Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Động thái này cho phép bán, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel của Liên bang Nga, bao gồm cả nhập khẩu vào Mỹ, ít nhất đến ngày 7-4-2027.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska năm 2025. Ảnh: AFP

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 9-10, thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận lớn với Moscow, sau cuộc điện đàm ngày 9-10 với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Liên bang Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn ngay sau đó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm Moscow có thể cung cấp tới 3.000.000 tấn dầu diesel bổ sung “trong một thời gian ngắn”, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Liên bang Nga, vốn gần đây liên tục đối mặt với nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa.

Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine

Mỹ đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với các cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida, ngày 9-10.

Theo Axios, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành thảo luận với phái đoàn Ukraine cùng đại diện một số nước châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin, ngày 22-1-2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Washington kỳ vọng có thể đạt được bước tiến ngoại giao trước khi mùa đông đến và cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đang trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của Washington là không công bằng và thiếu trung thực, cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể tạo thêm nguồn lực cho Nga tiếp tục cuộc chiến.

Mexico: Bạo loạn tại nhà tù, gần 30 người thương vong

Các nhà chức trách Mexico ngày 9-10 cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra ngày 8-10 tại nhà tù El Castillo, thành phố Mazatlán, bang Sinaloa, miền Tây Bắc nước này, khiến lực lượng an ninh liên bang và địa phương phải triển khai lực lượng quy mô lớn để kiểm soát tình hình.

Cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà tù El Castillo sau vụ đụng độ. Ảnh: AFP

Thông báo của Sở An ninh Công cộng bang Sinaloa cho biết trong số những người thiệt mạng có 9 phạm nhân và 1 trẻ vị thành niên đến thăm người thân. Cả 16 người bị thương đều là phạm nhân.

Cơ quan này khẳng định những người còn lại trong trại giam vẫn an toàn.

Lực lượng liên ngành đã kiểm soát được vụ đụng độ. Văn phòng Công tố bang Sinaloa sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Trong thời gian này, cơ sở giam giữ tiếp tục được lực lượng chức năng bảo vệ và tạm dừng hoạt động thăm gặp.

Động đất 7,7 độ làm rung chuyển Panama, gây cảnh báo sóng thần

Trận động đất mạnh 7,7 độ khiến nhiều công trình ở Panama đổ sập, kích hoạt cảnh báo sóng thần ở quốc gia này và nhiều nước lân cận.

Động đất khiến nhiều công trình ở Panama đổ sập. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 12h56 ngày 9-10 (0h56 sáng 10-10, giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 12 km và cách thị trấn nhỏ Pitaloza Arriba, thuộc khu vực dân cư thưa thớt ở miền nam Panama, khoảng 10 km.

Theo Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, chấn động có thể cảm nhận được trên khắp quốc gia Trung Mỹ và kéo dài trong khoảng một phút. Hơn 10 dư chấn lớn, trong đó có một trận trên 6 độ, đã được ghi nhận.

Một chiếc xe bị hư hại và tòa nhà bị đổ sập một phần sau động đất ở Penonome, ngày 9-10. Ảnh: AFP

Tổng thống Jose Raul Mulino mô tả trận động đất là "thảm họa nghiêm trọng" và nhiều con đường gần tâm chấn đã bị phá hủy. Trên mạng xã hội, ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh: "Những gì đã xảy ra không nên bị lợi dụng để gây ra hoảng loạn và mất trật tự".

Thiệt hại dường như tập trung ở các khu vực miền trung như Herrera, Azuero, Veraguas và Los Santos. Giới chức chưa cho biết có ghi nhận thương vong hay không.