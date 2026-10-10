Mỹ mở rộng trừng phạt ICC, Liên hợp quốc và nhiều nước phản đối

(GLO)- Ngày 9-10, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào toàn bộ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), mở rộng phạm vi từ các quan chức riêng lẻ sang chính cơ quan này. Quyết định vấp phải sự phản đối của ICC, Liên hợp quốc và nhiều quốc gia.

The Hague

Theo đó, các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản của ICC thuộc phạm vi tài phán của Mỹ. Doanh nghiệp và cá nhân Mỹ được dành thời hạn 6 tháng để chấm dứt giao dịch với tòa án.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho phép một số ngoại lệ liên quan đến viễn thông, phần mềm, chi trả lương hưu và người bị giam giữ.

Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mục tiêu là cắt nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của ICC, đồng thời khẳng định Washington không chấp nhận việc tòa án truy tố công dân Mỹ.

Ông Rubio cũng yêu cầu các đồng minh là thành viên ICC kiềm chế cơ quan này, cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục từng bước làm suy yếu và tiến tới giải thể tòa án nếu các quan ngại của Washington không được giải quyết.

ICC bác bỏ quyết định trên, cho rằng đây là hành động cản trở công lý và gây tổn hại đến nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế.

Tòa án khẳng định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kêu gọi các nước thành viên bảo đảm nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án việc Mỹ trừng phạt ICC với tư cách một thể chế.

Thông qua người phát ngôn Stéphane Dujarric, ông nhận định quyết định này giáng đòn nghiêm trọng vào nỗ lực chung thúc đẩy công lý hình sự quốc tế, trong đó ICC giữ vai trò trụ cột.

Ngoại trưởng Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hà Lan và Anh ra tuyên bố chung phản đối các biện pháp trừng phạt, tái khẳng định ủng hộ tính độc lập, khách quan và liêm chính của ICC.

Tám nước cảnh báo việc thực thi các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của tòa án, nhân viên và gia đình họ; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp hỗ trợ ICC và đối thoại với các nước không phải thành viên.

Ủy ban châu Âu khẳng định EU sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ICC tiếp tục hoạt động.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot đề nghị kích hoạt quy chế của EU nhằm ngăn tác động của các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ, bảo vệ tòa án.

Ông cho biết vấn đề hỗ trợ ICC sẽ được thảo luận với các ngoại trưởng EU vào ngày 12-10 và tại cuộc họp Hội đồng châu Âu sắp tới.

Hà Lan cho rằng thời hạn 6 tháng tạo dư địa đối thoại với Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quyết định của Washington.

ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Cả Mỹ và Israel đều không phải là thành viên của tòa án.