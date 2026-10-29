Tin thế giới sáng 29-10: Nga xác nhận đàm phán với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4-11

(GLO)- Nga xác nhận đàm phán với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4-11; Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia; Bầu cử Israel: Ông Netanyahu dẫn trước nhưng chưa đủ ghế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-10.

Nga xác nhận đàm phán với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4-11

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau ngày 4-11. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Theo quan chức Điện Kremlin, Moscow vẫn đang xem xét vấn đề này và chưa đưa ra tín hiệu chính thức.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin, ngày 22-1-2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ Washington xác nhận thời điểm tổ chức cuộc gặp ba bên nhằm thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, ông Zelensky cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang được tiến hành. Ukraine kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 10-11, đồng thời hy vọng nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng hy vọng Washington sẽ đưa ra câu trả lời chính thức sau cuộc bầu cử tại Mỹ, qua đó xác định thời điểm tổ chức cuộc gặp.

Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia

Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi ở Yemen cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào một khu chợ và một trạm xăng tại tỉnh Al-Jawf, miền Bắc Yemen, trong ngày 28-10.

Cảnh tàn phá do xung đột tại khu vực ven biển thuộc huyện Dhubab, tỉnh Taiz, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết cùng ngày, các vụ nổ mới đã được nghe thấy ở khu vực gần sân bay quốc tế Aden, miền Nam Yemen, ngay sau khi lực lượng Houthi đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người dân sơ tán khỏi cơ sở này. Tintức mới

Hàng trăm hành khách đã rời sân bay sau những cảnh báo của lực lượng Houthi. Mức độ thương vong hoặc thiệt hại từ các vụ nổ mới nhất vẫn chưa được xác định ngay lập tức.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Houthi, ông Yahya Sarea đã đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân tại sân bay Aden phải sơ tán ngay lập tức.

Theo ông Sarea, một máy bay vận tải quân sự của Saudi Arabia đang ở sân bay để vận chuyển vũ khí, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Hiện chưa có phản hồi từ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hay Chính phủ Yemen về thông tin này.

Bầu cử Israel: Ông Netanyahu dẫn trước nhưng chưa đủ ghế

Sau khi gần 5 triệu phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel, khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tạm dẫn trước với dự báo 53 ghế nhưng vẫn thiếu đa số cần thiết để thành lập chính phủ.

Tổng thống Israel Isaac Herzog và phu nhân Michal Herzog bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đặt ở Trường Tiểu học Paula Ben-Gurion ở Jerusalem. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin được công bố ngày 28-10, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) dự báo khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế trong Quốc hội khóa 26, trong khi khối đối lập có 48 ghế. Cả hai đều chưa đạt ngưỡng đa số tuyệt đối 61 ghế.

Trong khối cầm quyền, đảng Likud của ông Netanyahu dự kiến tiếp tục là đảng lớn nhất với 26 ghế.

Đáng chú ý, các đảng Arab được dự báo giành tổng cộng 19 ghế, khiến vai trò của những lực lượng này trong đàm phán thành lập chính phủ trở nên quan trọng.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm 27-10, Tổng thống Isaac Herzog kêu gọi các lãnh đạo chính trị tiếp cận đàm phán liên minh với tinh thần cởi mở, nhấn mạnh Israel cần làm mọi điều có thể để tránh một vòng bầu cử khác.

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ

Ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị tàn phá nặng nề khi một cơn bão mạnh đổ bộ từ Vịnh Bengal vào bờ biển miền Đông Ấn Độ trong ngày 28-10, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), cơn bão mang tên Arnab được phân loại là "bão xoáy rất mạnh", cấp nguy hiểm thứ ba trong thang đo bão của cơ quan này.

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Chandrababu Naidu cho biết, mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy ít nhất 180 ngôi nhà, làm bật gốc 220 cây xanh và gây gián đoạn nguồn cung cấp điện tại nhiều khu vực. Văn phòng Thủ hiến cũng xác nhận nguyên nhân của hai trong số ba ca tử vong là do bị cây đổ đè trúng và bị điện giật.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng như Kakinada, chính quyền đã khẩn trương biến các trường học thành khu tạm lánh cho người dân sơ tán.