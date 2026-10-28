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Thế giới

Nam Phi thử nghiệm đoàn tàu hàng 696 toa, hướng tới kỷ lục thế giới

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus,

(GLO)- Đoàn tàu hàng dài 7,6 km với 696 toa của Nam Phi đã hoàn thành chuyến chạy thử nhằm đánh giá khả năng vận hành và thu thập dữ liệu kỹ thuật. Đơn vị vận hành tuyên bố đoàn tàu có thể xác lập kỷ lục thế giới mới.

Tập đoàn vận tải nhà nước Transnet của Nam Phi cho biết đoàn tàu hoàn thành hành trình khoảng 860 km vào ngày 18-10-2026, đi từ Vịnh Saldanha ở bờ biển phía Tây đến một mỏ quặng sắt trong nội địa. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, với toàn bộ 696 toa đều không chở hàng.

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Tập đoàn vận tải nhà nước Transnet của Nam Phi tuyên bố đây có thể là đoàn tàu hàng dài nhất thế giới. Ảnh: Transnet

Để điều khiển đoàn tàu hàng có chiều dài đặc biệt này, đơn vị vận hành Transnet Freight Rail (TFR) sử dụng kết hợp đầu máy điện và đầu máy diesel-điện, bố trí tại nhiều vị trí dọc đoàn tàu.

Công nghệ điều khiển sức kéo phân tán bằng vô tuyến cho phép các đầu máy phối hợp đồng bộ, phân bổ lực kéo và lực phanh trên toàn đoàn tàu. Theo TFR, giải pháp này giúp kiểm soát các lực phát sinh trong quá trình vận hành, giảm áp lực lên phương tiện và hạ tầng đường sắt.

Trước chuyến thử nghiệm, các nhóm chuyên môn đã tiến hành mô phỏng để đánh giá đặc tính chuyển động của đoàn tàu, cách bố trí đầu máy, phương án vận hành, liên lạc và mức độ đáp ứng của hạ tầng.

Giám đốc điều hành TFR Russell Baatjies cho biết những kinh nghiệm thu được từ đợt thử nghiệm sẽ phục vụ việc cải thiện năng lực vận chuyển khoáng sản và các loại hàng hóa trên những tuyến đường dài của Nam Phi.

Transnet tuyên bố chiều dài đoàn tàu vượt kỷ lục thế giới được thiết lập tại Australia năm 2001.

Tuy nhiên, thông tin về kỷ lục mới hiện chưa được một tổ chức độc lập xác nhận. Khả năng vận hành đoàn tàu tương tự khi chở hàng và kế hoạch khai thác thường xuyên cũng chưa được công bố.

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