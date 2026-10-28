Tin thế giới sáng 28-10: Nga, Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở Oleshky

(GLO)- Nga, Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở Oleshky; Kết quả thăm dò: Bầu cử Israel bất phân thắng bại; Ứng viên tổng thống Brazil bí mật sang Mỹ sau thất bại bầu cử... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-10.

Nga, Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở Oleshky

Nga và Ukraine vừa xác nhận thông tin thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ở thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, sẽ kéo dài đến 22h59 ngày 1-11 (giờ địa phương).

Người dân ở Kherson đi xe buýt khi lệnh ngừng bắn cục bộ có hiệu lực. Ảnh: AP

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova thông báo tính đến 17h30 ngày 27-10 (21h30 theo giờ Hà Nội), không có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào được ghi nhận từ cả hai phía.

Về phía Ukraine, người đứng đầu khối đảng “Người đầy tớ của nhân dân” cầm quyền trong Quốc hội David Arakhamia cho biết lệnh ngừng bắn lớn nhất được áp dụng trên đoạn chiến tuyến dài nhất ở miền Nam Ukraine, và đánh giá đây là đợt giảm leo thang lớn nhất kể từ năm 2022.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các sáng kiến gìn giữ hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể được mở rộng sang những khu vực chiến sự khác.

Lãnh tụ Tối cao Iran đưa ra chỉ đạo mới nhằm chấm dứt chiến tranh

Ngày 27-10, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã tiếp Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), tại Tehran.

Ảnh của lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei trên đường phố Tehran. Ảnh: AP

Tại cuộc gặp, ông Khamenei yêu cầu các quan chức bảo vệ quyền và lợi ích của Iran thông qua việc bảo đảm thực hiện những điều kiện mà Tehran đã công bố

Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei nhấn mạnh việc theo đuổi các quyền của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và tình trạng “không hòa bình, không chiến tranh”.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng nhấn mạnh vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Ban Thư ký, coi đây là đầu mối quan trọng trong hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề chiến lược của đất nước.

Về đối ngoại và an ninh khu vực, các nội dung được thảo luận bao gồm bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích lâu dài và cùng có lợi.

Kết quả thăm dò: Bầu cử Israel bất phân thắng bại

Kết quả thăm dò cuộc bầu cử Quốc hội Israel cho thấy phe đối lập do Gadi Eisenkot dẫn dắt nhỉnh hơn liên minh của Thủ tướng Netanyahu, nhưng chưa bên nào đạt đa số.

Các đài truyền hình Israel đêm 27-10 công bố kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu, dự báo khối đối lập giành khoảng 52-53 ghế trong quốc hội gồm 120 thành viên, so với 50 ghế của liên minh do ông Netanyahu dẫn đầu. Đảng Likud của Thủ tướng được dự báo giành 24-25 ghế, trở thành đảng nắm nhiều ghế nhất.

Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot vẫy tay chào người ủng hộ tại Tel Aviv sau khi nhận được kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Israel đêm 27-10. Ảnh: AP

Dù vậy, cả hai phe đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế để nắm thế đa số và tự quyết được ghế thủ tướng. Kết quả khiến Israel đứng trước khả năng đàm phán liên minh kéo dài, thành lập chính phủ thiểu số hoặc tổ chức bầu cử mới.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel kể từ cuộc tấn công do Hamas thực hiện ngày 7-10-2023, sự kiện gây chấn động đất nước và châm ngòi cho các cuộc chiến trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Gadi Eisenkot, 66 tuổi, theo khuynh hướng phe trung - hữu, là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội và là gương mặt tương đối mới trên chính trường. Ông tuyên bố kết quả thăm dò cho thấy cử tri không còn tin tưởng ông Netanyahu và chính phủ phải chịu trách nhiệm về sự kiện ngày 7-10.

Ứng viên tổng thống Brazil bí mật sang Mỹ sau thất bại bầu cử

Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro đã rời khỏi đất nước sau thất bại trong bầu cử tổng thống. Một nguồn tin cho biết Mỹ sẽ cấp thị thực cho cả gia đình ông.

Máy bay chở ông Flavio cùng vợ và hai con gái đã hạ cánh xuống bang Florida ngày 27-10.

Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro (giữa), ứng viên tổng thống thuộc đảng Tự do cánh hữu của Brazil, phát biểu tại cuộc họp báo ở Brasília ngày 25-10, sau khi thất bại trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Yonhap

Hôm 26-10, thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã yêu cầu ông Flavio giao nộp hộ chiếu trong vòng 24 giờ và cấm rời khỏi Brazil. Phán quyết căn cứ vào một vụ án hình sự, trong đó cảnh sát đang điều tra nghi vấn ông dính líu đến đường dây rửa tiền. Ông Flavio phủ nhận mọi hành vi sai trái và từ chối tuân thủ lệnh của tòa.

Ông Flavio từng được đánh giá là ứng viên sáng giá sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil hôm 25-10, nhưng cuối cùng bất ngờ thất bại trước Tổng thống cánh tả đương nhiệm Lula da Silva.

Ông Flavio đến nay chưa trực tiếp thừa nhận thất bại nhưng đảng Tự do của ông hôm 26-10 đã công nhận chiến thắng của ông Lula.