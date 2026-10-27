Tin thế giới tối 27-10: Jordan không kích miền nam Syria khiến 7 dân thường thiệt mạng

(GLO)- Thủ tướng Anh loại trừ khả năng tái gia nhập EU trong nhiệm kỳ hiện tại; Jordan không kích miền nam Syria khiến 7 dân thường thiệt mạng; Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ; Nga và Ukraine bắt đầu ngừng bắn cục bộ tại Oleshky là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Thủ tướng Anh loại trừ khả năng tái gia nhập EU trong nhiệm kỳ hiện tại

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 26-10 khẳng định London sẽ không thúc đẩy việc tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay, dù ông mong muốn khôi phục tư cách thành viên của nước này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@andyburnham

Theo Politico, ông Burnham cho rằng Brexit năm 2016 đã khiến Anh suy yếu về kinh tế và không đạt được mục tiêu kiểm soát nhập cư như kỳ vọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh người dân phải là bên quyết định vấn đề tái gia nhập EU, đồng thời cho biết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp thiết thực nhằm cải thiện quan hệ với khối.

Thủ tướng Anh loại trừ khả năng gia nhập Khu vực Schengen hoặc thay đồng bảng bằng đồng euro. Theo giới quan sát, việc tăng cường quan hệ với EU có thể làm nóng trở lại tranh luận về Brexit, vốn vẫn gây chia rẽ trong chính trường Anh.

Jordan không kích miền nam Syria, 7 dân thường thiệt mạng

Jordan ngày 26-10 tiến hành không kích các địa điểm mà nước này mô tả là nơi ẩn náu của những tổ chức khủng bố tại miền nam Syria, sau vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng tại Jordan tuần trước.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordan. Ảnh: Enab Baladi News

Theo Đài RT, Không quân Hoàng gia Jordan cho biết chiến dịch đã khiến một số phần tử khủng bố thương vong và phá hủy một số thiết bị. Tuy nhiên, chính phủ Syria phủ nhận được thông báo trước về cuộc không kích. Khaled al-Omeian, giám đốc y tế tỉnh Daraa, cho biết 7 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trước đó, ngày 23-10, các tay súng đã nổ súng vào những người dự đám tang tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Hamoud, tỉnh Karak của Jordan, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Cảnh sát Jordan đã bắt giữ 3 nghi phạm, được giới chức mô tả là những phần tử cực đoan có liên hệ với các nhóm vũ trang hoạt động tại Syria.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng kéo dài trong bối cảnh khu vực biên giới thường xảy ra hoạt động buôn lậu vũ khí, ma túy và sự hiện diện của các nhóm vũ trang.

Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố chỉ xem xét nối lại đàm phán với Mỹ sau khi Washington đáp ứng 7 điều kiện do Tehran đề xuất, đồng thời khẳng định ưu tiên một giải pháp ngoại giao thay vì thỏa thuận tạm thời.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 26-10, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani cho biết đề xuất của Tehran đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt giao tranh trên các mặt trận, mở lại eo biển Hormuz và tiến tới đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân Iran.

Theo kế hoạch, Mỹ phải tìm cách chấm dứt giao tranh, kể cả tại Lebanon; giải phóng tài sản Iran bị đóng băng; miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng nước này. Vào ngày cuối cùng, Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz, sau đó các cuộc đàm phán hạt nhân toàn diện bắt đầu.

Ông Bagheri Kani cho biết Tehran có thể rút ngắn lộ trình xuống còn 4-5 ngày, nhưng không thay đổi các điều kiện cốt lõi. Ông cũng bày tỏ lo ngại Mỹ muốn đạt một thỏa thuận ngắn hạn để tuyên bố thắng lợi chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Trong diễn biến liên quan, các quan chức Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp đại diện Iran tại Tehran nhằm tìm cách giảm căng thẳng và ngăn xung đột leo thang. Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran, trong khi Qatar cũng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải.

Nga và Ukraine thực thi ngừng bắn cục bộ tại Oleshky

Nga và Ukraine ngày 27-10 bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ quanh thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, nhằm tạo điều kiện chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này ngừng pháo kích về hướng thành phố Kherson từ 4 giờ ngày 27-10 theo giờ Moscow, tức 8 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cao ủy Nhân quyền của Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets cũng xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực và cho biết phía Ukraine đang tuân thủ cam kết.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, hiện do Nga kiểm soát. Thành phố từng có khoảng 24.000 dân trước xung đột, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và thuốc men. Hai bên chưa công bố thời hạn của lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực khác. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev tối 26-10 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết nhiều công trình, gồm cơ sở giáo dục, khu dân cư, ga tàu điện ngầm và cơ sở y tế, bị hư hại.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác đẩy nhanh viện trợ vũ khí phòng không, cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để phía Mỹ phê duyệt cung cấp tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS.