Tòa phúc thẩm chưa chặn kiểm phiếu qua thư tại California

(GLO)- Ngày 26-10, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ thông báo không chấp thuận đề nghị của Bộ Tư pháp về việc tách riêng và tạm dừng kiểm phiếu qua thư tại California, đối với những người mà chính quyền liên bang nghi có thể không phải công dân Mỹ. Vụ việc sẽ tiếp tục được xem xét tại tòa cấp dưới.

Hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đưa ra quyết định với tỷ lệ 2-1, trong đó đa số thẩm phán cho rằng việc Tòa phúc thẩm can thiệp vào thời điểm này là quá sớm, do tòa cấp dưới chưa ra quyết định đối với yêu cầu của chính phủ liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện quan chức phụ trách bầu cử tại California, đề nghị tách riêng các phiếu bầu qua thư của những người trong danh sách gồm khoảng 20.000 cử tri đăng ký mà bộ này cho rằng có khả năng không phải công dân Mỹ.

Chính quyền liên bang muốn các phiếu này chưa được kiểm cho đến khi tình trạng quốc tịch của người bỏ phiếu được xác minh.

Sau khi tòa cấp dưới chưa ra quyết định trong thời hạn do Bộ Tư pháp đề nghị, cơ quan này đưa vụ việc lên Tòa phúc thẩm và yêu cầu can thiệp khẩn cấp. Theo hồ sơ tòa án, phiên điều trần về đề nghị tại tòa cấp dưới được ấn định vào ngày 27-10.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta phản đối yêu cầu của chính quyền liên bang, cho rằng danh sách được cung cấp có nhiều điểm thiếu chính xác và biện pháp đề xuất có thể ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của cử tri đủ điều kiện.

Văn phòng Tổng chưởng lý Bonta cho biết qua rà soát sơ bộ 200 tên, chính quyền hạt Los Angeles phát hiện hơn 1/2 số trường hợp đã hủy đăng ký hoặc có đăng ký không còn hoạt động, trong khi 38,9% ghi nơi sinh tại Mỹ.

Quyết định được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3-11, trong bối cảnh California đã bắt đầu tiếp nhận và xử lý phiếu bầu qua thư.

Việc Tòa phúc thẩm không can thiệp khiến thời gian để chính quyền liên bang yêu cầu tòa cấp dưới ra lệnh tách riêng các phiếu liên quan trước ngày bầu cử còn rất ngắn.