Cựu Giám đốc FBI James Comey đối mặt cáo buộc mới về tiết lộ thông tin mật

(GLO)- Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách đưa cựu Giám đốc FBI James Comey ra xét xử với cáo buộc liên quan việc tiết lộ thông tin quốc phòng năm 2016. Ông Comey khẳng định vô tội, trong khi các luật sư đề nghị tòa bác bỏ vụ việc vì cho rằng thủ tục buộc tội không hợp lệ.

Theo hồ sơ tòa án được công khai ngày 26-10, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey truyền thông tin quốc phòng và âm mưu thực hiện hành vi này.

Các công tố viên cho rằng ông đã để thông tin mật được chuyển cho một phóng viên của báo The New York Times vào tháng 10-2016.

Văn bản buộc tội được nộp lên tòa án liên bang tại thủ đô Washington ngày 5-10 và được công khai theo đề nghị của luật sư ông Comey.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: CNN/TTXVN

Đây là lần thứ ba Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách đưa ra cáo buộc hình sự đối với cựu Giám đốc FBI trong hơn 1 năm qua.

Cáo buộc mới liên quan đến một bài báo đăng hồi tháng 10-2016 về lệnh bí mật của tòa án, yêu cầu Yahoo rà quét thư điện tử để tìm các thông điệp có khả năng liên quan đến một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Ông Comey khẳng định mình vô tội. Nhóm luật sư của ông đề nghị bác bỏ vụ việc, lập luận rằng văn bản do công tố viên nộp không phải cáo trạng được đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn và không đáp ứng yêu cầu về thời hiệu 10 năm.

Họ cũng cho biết vụ tiết lộ thông tin này từng được điều tra trước đây, nhưng không dẫn đến việc buộc tội.

Trước đó, cựu Giám đốc FBI James Comey từng bị truy tố với cáo buộc khai sai trước Quốc hội và cản trở hoạt động của cơ quan lập pháp. Sau đó, vụ án này bị thẩm phán bác bỏ do công tố viên phụ trách được bổ nhiệm không đúng quy định.

Trong một vụ án riêng, tháng 4-2026, ông Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump liên quan đến một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ông Comey bác bỏ cáo buộc, nhưng vụ án này vẫn đang được xem xét.

Ông Comey giữ chức Giám đốc FBI từ năm 2013 đến năm 2017 và bị Tổng thống Trump sa thải trong nhiệm kỳ đầu của ông tại Nhà Trắng.