Tin thế giới sáng 13-4: Cảnh báo đanh thép của Iran khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ ngày 12-4 tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hệ thống cảng biển của Iran tại Vịnh Ba Tư từ 14h00 GMT ngày 13-4 (21h00 theo giờ Hà Nội), nhưng sẽ cho phép những con tàu không đến hoặc xuất phát từ Iran đi qua Eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu trên vịnh Ba Tư. Ảnh: WANA



CENTCOM đăng bài trên mạng xã hội X nêu rõ chiến dịch phong tỏa “sẽ được thực thi một cách công bằng đối với những con tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.” CENTCOM cam kết “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.”

Cảnh báo đanh thép của Iran khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Pakistan, tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: RT

“Nếu họ chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu, và nếu họ đưa ra lý lẽ, chúng tôi sẽ đối phó bằng lý lẽ. Chúng tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào, hãy để họ thử thách ý chí của chúng tôi một lần nữa để chúng tôi có thể cho họ thấy một bài học lớn hơn”, ông Ghalibaf nói với các phóng viên hôm 12-4 sau khi từ Islamabad trở về Tehran.

Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani cũng gọi lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump là “nực cười”, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Tehran và Washington tại Islamabad không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Những binh sĩ dũng cảm của lực lượng hải quân thuộc Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đang theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực. Lời đe dọa của tổng thống Mỹ về việc phong tỏa Iran trên biển thật nực cười và hài hước”, ông Irani nói thêm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ và sẽ bị xử lý “nghiêm khắc và dứt khoát”.

Israel bổ nhiệm tân Giám đốc cơ quan tình báo Mossad

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-4 đã chính thức bổ nhiệm Tướng Roman Gofman làm Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Mossad.

Thủ tướng Israel đã bổ nhiệm Tướng Roman Gofman làm Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Mossad. Ảnh: timesofisrael.com

Ông Gofman sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 2-6 tới, thay thế Giám đốc Mossad đương nhiệm David Barnea chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Thủ tướng Netanyahu đề cử ông Gofman giữ chức Giám đốc Mossad từ tháng 12-2025 và đề cử chính thức được phê chuẩn vào ngày 12-4.

Ông Gofman sinh năm 1976 tại Belarus, nhập cư Israel khi 14 tuổi và gia nhập quân đội nước này vào năm 1995. Ông đã có quá trình phục vụ lâu dài trong quân đội Israel, đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng.

Khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10-2023, ông Gofman giữ chức chỉ huy trung tâm huấn luyện bộ binh quốc gia và bị thương nặng trong cuộc đụng độ với các tay súng Hamas tại thành phố Sderot, miền Nam Israel. Sau đó, ông làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Israel từ tháng 4-2024 và được đánh giá là có quan điểm tương đồng với đường lối của Thủ tướng Netanyahu.

Bầu cử Hungary: Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 12-4 đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời chúc mừng lãnh đạo phe đối lập Péter Magyar sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng Fidesz cầm quyền của ông đánh mất quyền lực sau 16 năm lãnh đạo đất nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

Với 89,97% số phiếu đã được Văn phòng Bầu cử Quốc gia kiểm đếm, đảng Tisza giành được 53,72%, tương đương 138 trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội Hungary và qua đó vượt ngưỡng đa số tuyệt đối.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền của ông Orbán - gồm đảng Fidesz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDNP) - chỉ nhận được 37,67% số phiếu, tương đương với 54 ghế tại Quốc hội.

Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Hungary kể từ năm 1989. Kết quả bầu cử có thể tạo ra những tác động sâu rộng đối với định hướng chính sách của Hungary, đặc biệt là quan hệ với EU, trong bối cảnh Budapest thời gian qua nhiều lần bất đồng với Brussels.