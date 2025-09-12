Danh mục
Tìm chủ sử dụng đất để thực hiện GPMB xây dựng Cụm công nghiệp Cát Hiệp

(GLO)- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp vừa thông báo tìm chủ sử dụng đất để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.

Theo đó, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, hiện nay, còn 1 thửa đất Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

le-khoi-cong-du-an-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-cat-hiep.jpg
Lễ khởi công Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp.
﻿Ảnh: Hồng Thương

Đó là thửa đất số 06, tờ bản đồ số 67; diện tích 25.502,8 m2; loại đất trồng cây lâu năm. Trước đây, thửa đất này do hộ bà Lê Thị Lan ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (nay là xã Phù Cát) sử dụng. Sau đó, thửa đất đã thực hiện chuyển nhượng nhưng nay bà Lan đã lớn tuổi không nhớ thông tin người nhận chuyển nhượng.

Vị trí thửa đất tại xóm Hiệp Phước, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xóm Hiệp Phước, thôn Hội Vân, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai); cách đường Trần Hưng Đạo nối dài khoảng 40 m về phía Nam, gần khu vực nghĩa địa thất Cao đài Hội Vân.

Về ranh giới thửa đất, phía Bắc giáp với thửa đất số 1, tờ bản đồ 67, do hộ ông Lê Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đang sử dụng và giáp với thửa đất số 2, tờ bản đồ 67, do hộ ông Võ Đình Mật và bà Bùi Thị Cúc đang sử dụng. Phía Nam và Đông giáp ranh với nghĩa địa thị trấn Ngô Mây (nay là xã Phù Cát); phía Tây giáp thửa đất số 3, tờ bản đồ số 67, do bà Nguyễn Thị Thanh Phương đang sử dụng (trước đây do ông Huỳnh Hữu Nghĩa và bà Cai Thị Hồng Vui sử dụng).

Hiện trạng sử dụng đất có 1 nhà cấp 4, 1 giếng nước, 1 ao nước, trồng cây ăn quả (xoài, đào) và cây keo.

Để đảm bảo công tác bồi thường GPMB dự án trên theo đúng quy định, triển khai xây dựng dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cá nhân/tổ chức bị ảnh hưởng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thông báo cho chủ sử dụng thửa đất nêu trên hoặc cá nhân nào biết thông tin chủ sử dụng liên hệ với Ban quản lý xã Hòa Hội (thôn Vĩnh Trường, xã Hòa Hội) qua số điện thoại 0362.469.115 (bà Hằng) hoặc ông Phan Tiến Sĩ-Công chức Phòng Kinh tế xã Hòa Hội qua số điện thoại 0384.364.990 để làm các thủ tục kê khai, bồi thường GPMB.

Thời gian đăng ký kê khai kể từ ngày thông báo đến hết 30-9-2025. Sau thời gian trên, thửa đất không có chủ sử dụng hợp pháp đăng ký kê khai thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

null