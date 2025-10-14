- Tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Việc tháo dỡ nhằm trả lại cảnh quan tự nhiên cho khu vực núi lửa Chư Đang Ya và phục vụ Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.