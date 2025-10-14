Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Việc tháo dỡ nhằm trả lại cảnh quan tự nhiên cho khu vực núi lửa Chư Đang Ya và phục vụ Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.
Tin nhanh đầu ngày:

- Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đak Đoa đạt trên 70,8%

- 412 học viên được bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” dưới chân núi Chư Đang Ya

- Gần 2.500 người dân khó khăn được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

- Phạt quán karaoke Fly Galaxy 12,5 triệu đồng vì hoạt động quá giờ

- Khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng lái ô tô tông chết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu

11:36

Nhịp sống hôm nay: Gia Lai dẫn đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên về số ca mắc bệnh phong mới

14:29

Sống khỏe mỗi ngày: Tăng tuổi thọ nhờ áp dụng phương pháp đi bộ kiểu Nhật

17:23

Thời tiết hôm nay:

- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác

- Cảnh báo tình trạng dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại một số xã, phường trong tỉnh

