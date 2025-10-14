Tin nhanh đầu ngày:
- Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đak Đoa đạt trên 70,8%
- 412 học viên được bồi dưỡng kiến thức dân tộc
- Tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” dưới chân núi Chư Đang Ya
- Gần 2.500 người dân khó khăn được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí
- Phạt quán karaoke Fly Galaxy 12,5 triệu đồng vì hoạt động quá giờ
- Khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng lái ô tô tông chết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai dẫn đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên về số ca mắc bệnh phong mới
Sống khỏe mỗi ngày: Tăng tuổi thọ nhờ áp dụng phương pháp đi bộ kiểu Nhật
Thời tiết hôm nay:
- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác
- Cảnh báo tình trạng dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại một số xã, phường trong tỉnh