Câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng "Be the change you wish to see in the world" (tạm dịch: "Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới") cũng chính là châm ngôn "gối đầu giường" của những người đã và đang làm trong lĩnh vực công tác xã hội (CTXH).