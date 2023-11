Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ

(GLO)- Tại hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số và an toàn thông tin do Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp và dịch vụ HTC Global tổ chức vào chiều 3-11, nhiều giải pháp, sản phẩm và dịch vụ hàng đầu được giới thiệu nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

MiTheo ông Nguyễn Ngọc Cường-Phó Giám đốc Sở KH-CN: Chuyển đổi số lĩnh vực thông tin KH-CN là tạo lập, phát triển và đưa các thông tin về KH-CN từ dạng giấy lên môi trường điện tử nhằm phục vụ nghiên cứu, hoạch định chính sách. Định hướng chuyển đổi số thông tin KH-CN là hướng tới sự đổi mới toàn diện hệ thống vận hành về thông tin KH-CN để hình thành mạng lưới liên kết dữ liệu về thông tin KH-CN trên toàn tỉnh và kết nối, chia sẻ rộng khắp trong cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyển đổi số và bảo mật không gian mạng đã cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số, đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phục vụ công cuộc cải cách hành chính, quản lý, sản xuất kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác.

Bàn về giải pháp nâng cao năng lực bảo mật trong quá trình chuyển đổi số, ông Trần Minh Nhật-Giám đốc kinh doanh sản phẩm bảo mật Công ty TNHH Cisco Systems Việt Nam-cho rằng: Chuyển đổi số là một quá trình kết hợp giữa nhiều yếu tố, từ chiến lược, quy trình, văn hóa, công nghệ… mang lại những chuyển biến đột phá cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhưng cũng đầy thách thức và rủi ro trong khâu an ninh mạng. Chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu thiếu một chiến lược bảo mật phù hợp.

Đồng quan điểm, ông Phạm Mạnh Hùng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp và dịch vụ HTC Global-khẳng định: “Việc nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó các mối đe dọa an toàn thông tin là yếu tố cấp thiết. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, sự bùng nổ của internet, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà chuyển đổi số đem lại cho xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nguy cơ mất an ninh thông tin cũng đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số cần được đặc biệt chú trọng”.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết để phát triển lĩnh vực thông tin KH-CN. Trong đó, an toàn thông tin mạng là “tấm lá chắn” bảo vệ mọi tổ chức, đơn vị, từ đó sẽ bảo vệ tốt thành quả của sự tiến bộ, phát triển. Hầu hết các đại biểu tham dự hội thảo đều được tìm hiểu về thực trạng chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; về các giải pháp bảo mật an toàn, an ninh thông tin.

“Nhiều cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân đang loay hoay trong việc bắt nhịp với nền tảng công nghệ 4.0, đặc biệt là mối quan tâm về camera an ninh. Các camera thông thường vẫn chỉ có thể quan sát thụ động các hoạt động trong môi trường thay vì tự động phân tích và đưa ra kết quả cho người dùng. Việc lưu trữ dữ liệu cũng là một vấn đề đau đầu khi phải trang bị một lượng lớn camera. Hơn thế nữa, nếu dựa vào camera an ninh thông thường sẽ cần người trực camera liên tục nên rất kém hiệu quả. Từ những chia sẻ hữu ích của chuyên gia phần nào giúp các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong lộ trình chuyển đổi số bằng các nền tảng, phần mềm, giải pháp hiện đại nhất”-anh Nguyễn Tiến Phong-Giám đốc sản phẩm Veka.Al, Công ty cổ phần Dịch vụ VNG Cloud-chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở KH-CN nhấn mạnh: “Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã mở ra một chân trời rộng lớn cho doanh nghiệp, tạo nên “làn sóng” chuyển đổi số mạnh mẽ. Cùng với những tiện ích đáng kể của công nghệ, nguy cơ về tấn công an ninh mạng ngày càng trở nên thường trực và có thể gây hậu quả nghiêm trọng, điều đó thúc đẩy công cuộc nghiên cứu và đầu tư phát triển các công nghệ an toàn thông tin mới và hiện đại hơn. Chính vì thế, hội thảo đã cung cấp nền tảng cho việc giới thiệu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ hàng đầu nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Gia Lai”.