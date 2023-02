“Thủ lĩnh” làng Châu

Tin liên quan Anh Đỗ Duy Nam-Thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết

Mặt trời đứng bóng, ông Đinh Văn Đơm mới từ rẫy về nhà. Ông cười bảo: “Mình vừa đi làm đổi công cho 1 hộ dân trong làng, biết có khách đến tìm nhưng cũng không về sớm được. Lâu nay, quy ước trong làng là khi bà con đổi công cho nhau, mọi người phải đi đúng giờ, làm việc cho hết thời gian quy định rồi mới nghỉ nên mình phải gương mẫu thực hiện. Như thế thì dân làng mới tin lời nói của mình được”.

Ngồi trò chuyện cùng ông trong ngôi nhà sàn to nhất làng Châu, tôi hiểu những đóng góp của người đàn ông Bahnar này cho làng, cho xã là không hề nhỏ. Dù ở cương vị nào, từ làm Bí thư Chi Đoàn làng Châu đến Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Krêy và ngay cả khi thôi hết các chức vụ về với buôn làng, ông Đơm cũng cống hiến hết mình cho cộng đồng. Đóng góp nổi bật nhất của ông là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một chồng bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành tặng ông Đinh Văn Đơm từ năm 2011 đến 2022 là minh chứng cụ thể. “Mình được cấp trên khen thưởng nhiều nhất là có thành tích xuất sắc trong việc vận động người dân giữ vững an ninh trật tự, hạn chế nạn tự tử. Phấn khởi nhất là giấy khen của Huyện ủy Kông Chro năm 2012 về thành tích trong học tập và làm theo gương Bác. Mới đây, một số thanh niên làng Lơ Bơ đánh nhau, dân làng qua nhờ hòa giải giúp. Với các vụ việc mâu thuẫn gia đình cũng vậy. Phải đến tận nhà, nói chuyện khuyên can để họ hiểu ra làm lành và chú tâm làm ăn. Riêng năm rồi, mình tham gia hòa giải thành công cho khoảng 10 gia đình”-ông Đơm bộc bạch.

Ở làng Châu, lời nói của ông Đơm rất có trọng lượng. Khi ông đề nghị các gia đình đóng góp với mức 30 ngàn đồng/hộ để hỗ trợ những nhà có đám tang, dân làng hưởng ứng nhiệt tình. “Hồi trước, hễ có đám tang là các nhà góp con gà, bó rau, không thì gia chủ phải chạy vạy để có tiền mua gà heo làm đám. Thế là sinh ra món nợ ân tình hoặc thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình có người qua đời. Vậy nên khi họp làng, mình đề nghị góp tiền làm đám tang, còn dư thì để lại cho gia chủ mua gia súc, gia cầm chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhận thấy lợi ích mang lại nên bà con đồng tình hưởng ứng. Năm rồi, 2 đám tang của người già trong làng đều thực hiện theo cách này. Sau tang lễ, con cái họ cứ nắm tay cảm ơn mình miết, thấy cũng vui. Họ nói nếu không nhờ ý tưởng của mình thì nhà đã nghèo lại chồng thêm nợ”-ông Đơm chia sẻ.

Là gia đình có điều kiện kinh tế khá trong làng, ông Đơm đã chủ động giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhà có xe công nông và máy cày, ông Đơm và con cái thường chở nông sản cho dân làng nhưng lấy công thấp hoặc cho nợ khi nào có tiền thì trả; nhiều nhà khó khăn được ông chở miễn phí. Hồi giữa năm 2022, nhà ông Đinh Văn Klich bị cháy, ông Đơm đã ủng hộ gạo, áo quần và chở miễn phí mấy chuyến vật liệu giúp dựng lại nhà. Sân bóng của làng cũng có sự góp công của gia đình ông Đơm. Ông Đinh Văn Khuyên-Chủ tịch Hội Nông dân xã-xác nhận: “Hồi tôi còn làm Bí thư Đoàn xã, thấy có thể tận dụng khoảng đất trống để mở rộng sân thể thao, tôi vận động thanh niên làng Châu san ủi mặt bằng. Nghe chuyện, ông Đơm liền chở miễn phí 10 chuyến xe công nông đất về san lấp. Bản thân ông ấy cũng ra góp sức cùng thanh niên. Từ đó, phong trào thể thao ở làng Châu ngày càng phát triển. Mỗi dịp có hội thao ở huyện, đội bóng chuyền, bóng đá của làng Châu thường được cử đi thi đấu cho xã và luôn đạt thành tích cao”.

Trò chuyện cùng P.V, Chủ tịch UBND xã Khương Đình Huy nhận xét: Ông Đinh Văn Đơm là một trong những người có đóng góp tích cực cho xã trong việc giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn, ngăn ngừa nạn tự tử, xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo; là cầu nối giữa chính quyền với người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Riêng đối với dân làng Châu, ông Đơm luôn được mọi người tin tưởng, nể trọng. Nhiều năm qua, ông được các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2022, Đảng ủy, UBND xã cũng đã tặng giấy khen cho ông Đơm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.