“Nhạc trưởng” trong công tác Mặt trận

(GLO)- Hơn 10 năm trong vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê), ông Nguyễn Phi Điềm là cán bộ tiêu biểu, sáng tạo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phường An Phú có 3.269 hộ với hơn 13.600 khẩu. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; quản lý đất đai và trật tự đô thị được duy trì, đi vào nền nếp; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng lên.

Trạm Y tế phường và 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia; 11/11 khu dân cư có nhà văn hóa; 100% hộ dân được dùng nước sạch; số hộ khá, giàu tăng nhanh qua từng năm, đến nay, số hộ nghèo giảm còn 22 hộ, chiếm 0,67%. Trong thành tựu chung đó có dấu ấn đậm nét của ông Nguyễn Phi Điềm.

Ông Điềm chia sẻ: “Năm 2012, tôi được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Những ngày đầu trên cương vị mới, tôi vừa làm vừa học hỏi, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết”.

Những năm qua, ông Điềm cùng với hệ thống Mặt trận các cấp chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động cũng như những hoạt động an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể địa phương tổ chức. Nhờ đó, nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú luôn là đơn vị tiêu biểu, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Từ năm 2017 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và người dân đóng góp gần 300 triệu đồng, qua đó hỗ trợ 11 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở; nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ kinh phí khám-chữa bệnh, trao sinh kế để phát triển kinh tế gia đình.

Do chồng mất sớm nên bà Thân Thị Thừa (tổ 2) phải gồng gánh nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học. Ngôi nhà đã xuống cấp nhưng vẫn không có tiền để sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, năm 2021, từ sự đề xuất của ông Điềm, Quỹ cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà Thừa 50 triệu đồng. Không những thế, ông Điềm còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ trên 130 triệu đồng để giúp gia đình bà Thừa có được ngôi nhà mới rộng 100 m2. Bà Thừa tâm sự: “Nhờ MTTQ các cấp và Mạnh Thường Quân giúp đỡ nên mấy mẹ con tôi đã có nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Tại tổ 15, gia đình bà Huỳnh Thị Thọ cũng thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã An Khê và phường An Phú hỗ trợ gia đình bà 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bà Thọ xúc động chia sẻ: “Không chỉ được giúp đỡ về nơi ở, gia đình tôi còn được Mặt trận các cấp hỗ trợ 1 con bò sinh sản để làm phương tiện sinh kế. Tôi mừng và biết ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành nhiều lắm”.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã kịp thời hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động và các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. “Mặt trận phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vận động người dân thành lập 40 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự với trên 900 thành viên; vận động 32 chủ nhà trọ ký cam kết tham gia mô hình nhà trọ tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy tinh thần tự quản, tự giác, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”-ông Điềm cho biết.

Cùng với đó, Mặt trận phường còn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động người dân xây dựng nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản”, “Đoạn đường sáng-xanh-sạch-đẹp”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”… Nhờ đó, đến nay, phường An Phú có trên 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa và trên 91% khu dân cư văn hóa. Mặt trận phường còn vận động người dân tự nguyện đóng góp trên 2,3 tỷ đồng để làm trên 2,3 km đường bê tông; 323 triệu đồng để lắp đặt 245 bóng điện chiếu sáng tại 51 tuyến đường hẻm với chiều dài trên 10 km.

Ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-nhận xét: “Ông Nguyễn Phi Điềm là một cán bộ Mặt trận có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhiều năm qua, ông Điềm và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú luôn được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Mới đây, ông Điềm được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022”.