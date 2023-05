Cô đỡ H’Nhach tâm huyết với nghề

Chung tay vì cộng đồng

Hồi còn bé, H’Nhach không nghĩ lớn lên sẽ làm cô đỡ thôn bản. Nhưng nhiều lần chứng kiến phụ nữ trong làng sinh đẻ tại nhà vô cùng nguy hiểm, có trường hợp tử vong cả mẹ lẫn con rất đau lòng đã thôi thúc chị phải làm một điều gì đó để giúp bà con. Năm 2012, chị may mắn được chọn học khóa đào tạo cô đỡ thôn bản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Quyết tâm trở thành cô đỡ có tay nghề giỏi, chị đã nỗ lực học tập và chú trọng thực hành. Kết thúc khóa học, chị H’Nhach là một trong những học viên có kết quả học tập tốt.

“Tháng 2-2013, mình bắt đầu làm cô đỡ. Ca đỡ đầu tiên là cho chị cả trong nhà. Không tránh khỏi lo lắng, bỡ ngỡ nhưng với kiến thức, kỹ năng đã học, mình đã thành công, cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Sau lần đó, mình tự tin và làm việc ngày càng tốt hơn”-chị H’Nhach trải lòng.

Đến nay, sau 10 năm làm cô đỡ thôn bản, chị đã đỡ đẻ cho gần 200 thai phụ “mẹ tròn con vuông”, trong đó có một số ca khó. Không chỉ vậy, chị còn chăm sóc sức khỏe cho các thai phụ trong thai kỳ, trợ giúp đưa hàng trăm thai phụ lên cơ sở y tế sinh đẻ. “Mặc dù công việc không mang lại thu nhập, bà con thương cho gì thì nhận nấy, song mình luôn tự nhủ là còn sức khỏe thì vẫn tiếp tục theo nghề để giúp mọi người”-chị H’Nhach chia sẻ.

Đê Ar là xã vùng III còn nhiều khó khăn. Hầu hết phụ nữ đều sinh con tại nhà, nhiều người thiếu kiến thức về chăm sóc thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong khi đó, Trạm Y tế xã chưa có bác sĩ và cả xã chỉ có 2 cô đỡ thôn bản. Vì vậy, công việc của chị H’Nhach rất vất vả. “Làm cô đỡ thôn bản phải nhiệt tình, chịu khó. Bất kể lúc nào, chỉ cần biết tin thai phụ cần giúp đỡ là mình ngay lập tức đến nơi. Nhiều khi đang đêm khuya, thời tiết khắc nghiệt, đường sá khó khăn nhưng mình không nề hà. Không chỉ đỡ đẻ cho phụ nữ trong xã mà những xã lân cận, ai cần giúp là mình luôn sẵn lòng”-chị H’Nhach bày tỏ.

Ngoài làm cô đỡ thôn bản, chị H’Nhach còn là cộng tác viên dân số. Chị thường xuyên vận động, tuyên truyền thai phụ nên đến cơ sở y tế sinh đẻ an toàn, động viên các gia đình đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Tâm huyết với nghề

10 năm trong nghề nên chị H’Nhach có nhiều kỷ niệm khó quên. “Có lần mình được nhờ đỡ đẻ cho thai phụ đã đau bụng 2 ngày nhưng chưa sinh được. Trường hợp này do thai ngược nên mình khuyên gia đình nhanh chóng đưa thai phụ lên cơ sở y tế để sinh đẻ an toàn, nhưng người mẹ chồng nhất quyết không nghe. Khuyên mãi không được trong khi tình trạng của thai phụ đã nguy cấp. Vì vậy, mình bắt xe đưa chị ấy lên cơ sở y tế. May mắn là đã đến kịp thời giúp chị sinh con an toàn. Gia đình sau đó đã đến xin lỗi và cảm ơn”-chị H’Nhach kể lại.

Ngày 14-4 vừa qua, chị H’Nhach cũng hỗ trợ đưa một sản phụ bị băng huyết sau sinh đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. “Người nhà nhờ mình tới đỡ đẻ nhưng do đường xa khó đi nên đến nơi thì sản phụ vừa sinh hạ em bé. Mình liền cắt rốn, vệ sinh cho mẹ và bé kỹ càng. Xong việc mình về nhà nhưng tự nhiên trong lòng như có lửa đốt, vậy là mình quyết định quay trở lại. Cũng nhờ vậy mà kịp thời phát hiện sản phụ bị băng huyết sau sinh và liền đưa đi viện cấp cứu, giúp chị ấy qua cơn nguy hiểm”-chị H’Nhach tâm sự.

Là một trong những thai phụ được chị H’Nhach hỗ trợ trong quá trình sinh đẻ tại nhà, chị Siu H’Nhep (làng Btôk, xã Đê Ar) bộc bạch: “H’Nhach nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Nhờ có cô đỡ H’Nhach mà nhiều chị em sinh con tại nhà thuận lợi, an toàn. Ai cũng biết tay nghề và ơn cô đỡ H’Nhach nhiều lắm”.

Còn chị Pranh (làng Đôn Hyang, xã Đê Ar) trong suốt quá trình thai kỳ đều được cô đỡ H’Nhach đến nhà thăm khám và hỗ trợ khi sinh. “H’Nhach giúp đỡ mọi người với tất cả tấm lòng chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi gì về vật chất. Mọi người trong làng đều tin tưởng và quý mến chị”-chị Pranh cho biết.

Nhận xét về cô đỡ thôn bản H’Nhach, bà Lê Thị Nguyệt-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đê Ar-chia sẻ: Năm 2022, xã có 104 phụ nữ sinh con thì có 90 người sinh con tại nhà. Trong đó, H’Nhach đã đỡ đẻ thành công, an toàn cho 24 ca. Mọi người đều quý mến và tự hào về H’Nhach. Nhờ có H’Nhach mà nhiều thai phụ được chăm sóc thai kỳ thường xuyên, “vượt cạn” an toàn tại nhà góp phần giảm thiểu tai biến sản khoa, giảm tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh.