Ông Trần Văn Tư: Làm Công đoàn như dâu trăm họ

Nhắc đến ông Tư, nhiều cán bộ chuyên trách Công đoàn TP. Pleiku đều dành cho ông sự quý trọng. Hơn 3 năm là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, ông Tư thể hiện sự nhạy bén trong công tác, đóng góp xây dựng doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Ông Tư chia sẻ: “Làm công tác Công đoàn như làm dâu trăm họ. Làm được gì cho doanh nghiệp và người lao động tôi luôn cố gắng hết sức”.

Xuất phát từ thực tế việc thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn TP. Pleiku gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn các doanh nghiệp thuộc loại hình vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, người tham gia góp vốn chủ yếu là thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè nên chỉ quan tâm đến việc sản xuất, kinh doanh mà ít quan tâm đến việc thành lập tổ chức Công đoàn. Khi cán bộ LĐLĐ thành phố đến gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, nhiều chủ doanh nghiệp thường tỏ thái độ không thiện chí, thiếu hợp tác với lý do bận đi công tác, có nơi chỉ hứa hẹn rồi để đó. Còn những doanh nghiệp đã thành lập tổ chức Công đoàn nhưng kết nạp đoàn viên mới hàng năm cũng hạn chế do người lao động phần lớn là lao động phổ thông, hợp đồng ngắn hạn hoặc theo mùa vụ, trình độ tay nghề thấp, đa phần chưa qua đào tạo nên thường xuyên biến động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức và người cán bộ Công đoàn nhằm tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. “Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và trên cơ sở bám sát chỉ tiêu hàng năm LĐLĐ tỉnh giao, tôi đã cùng tập thể LĐLĐ thành phố đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Một trong những giải pháp quan trọng đó là chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, Chi cục Thuế TP. Pleiku nắm chắc tình hình hoạt động, tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp, qua đó thu thập, tiến hành phân loại những doanh nghiệp có đủ điều kiện để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”-ông Tư chia sẻ.

Cũng theo ông Tư, sau khi xây dựng kế hoạch, ông chủ động sắp xếp thời gian để gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền chủ doanh nghiệp về vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn, yêu cầu, mục đích thành lập tổ chức Công đoàn, những lợi ích khi có tổ chức này theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, khi nào thành lập được CĐCS mới thôi. Trong quá trình vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp thành lập CĐCS, ông Tư rút ra bài học kinh nghiệm là phải kiên trì, nhẫn nại; đồng thời, tranh thủ uy tín của lãnh đạo thành phố và các mối quan hệ thân quen tác động. Cùng với đó, ông cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng như Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Thanh tra thành phố và các cơ quan liên quan: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh… để tăng cường giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên truyền doanh nghiệp và người lao động thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quy chế dân chủ, vai trò tổ chức Công đoàn.

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: “Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku Trần Văn Tư là một cán bộ tận tâm, nhiệt huyết. Đồng chí đã có thành tích nổi bật trong việc xây dựng, phát triển tổ chức CĐCS và đoàn viên; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay để tổ chức CĐCS áp dụng thực hiện hiệu quả, đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có chủ đề trọng tâm năm 2023 mà Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai là: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”.

Ông Nguyễn Xuân Duy-Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH một thành viên Song Lâm Gia Lai-cho biết: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, với 45 cán bộ, công nhân, người lao động. Sau khi được ông Tư quan tâm tuyên truyền về vai trò của tổ chức Công đoàn, Công ty thành lập CĐCS để đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động. “Tháng 5-2022, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty ra mắt, triển khai thực hiện các hoạt động và phong trào của Công đoàn các cấp. Tổ chức Công đoàn đã tham mưu cho doanh nghiệp có chính sách hợp lý, nhanh nhạy liên quan đến quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động tại Công ty hài hòa, ổn định. Về phần mình, đoàn viên, người lao động xem doanh nghiệp như một gia đình để cống hiến hết mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển”-ông Duy nói.

Với những doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn, ông Tư thường xuyên hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Ông Tư nhấn mạnh: “Trước khi tiếp cận, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tôi phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin về doanh nghiệp như việc làm, thu nhập của người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh… Sau đó, phân tích lợi ích khi có tổ chức Công đoàn để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ hơn vai trò của Công đoàn nhằm tạo thuận lợi cho công tác vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS”.

Gắn bó với Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai 3 năm qua, chị Phan Thị Thu Quyên chia sẻ: “Tôi được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku Trần Văn Tư tuyên truyền, vận động về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Tháng 7-2022, Công ty ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, sau đó, tôi đã tự nguyện làm thủ tục tham gia vào tổ chức Công đoàn. Tôi và các đoàn viên không chỉ an tâm về phúc lợi mà còn rất phấn khởi khi tham gia các hoạt động do Công đoàn Công ty tổ chức vì nó thiết thực và bổ ích. Nhờ các hoạt động này mà chúng tôi thêm gắn kết, cùng giúp nhau vượt khó trong công việc và gia đình”.

Nhiệt tình, trách nhiệm, những năm qua, ông Tư cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ TP. Pleiku có nhiều cố gắng, nỗ lực tham mưu lãnh đạo, triển khai các hoạt động, công tác Công đoàn, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ mà Thành ủy Pleiku, LĐLĐ tỉnh và cơ quan giao phó, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm đề ra. Trong năm 2022, LĐLĐ TP. Pleiku kết nạp thêm 616 đoàn viên (đạt 112% kế hoạch), thành lập 10 CĐCS. Các chỉ tiêu về tuyên giáo, nữ công, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động, kiểm tra, giám sát của LĐLĐ TP. Pleiku đều đạt và vượt kế hoạch, công tác xã hội, từ thiện đạt kết quả đáng khích lệ. Ông Tư còn tích cực tham gia và chỉ đạo CĐCS thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động và đều đạt chất lượng, giải thưởng cao. Ghi nhận những đóng góp trên, năm 2022, ông Trần Văn Tư được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.