Tin liên quan Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân

Nỗ lực hết mình

Cô Nguyễn Thị Thảo gây ấn tượng với mọi người bởi bảng thành tích khá nổi bật: giải nhì cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh” toàn quốc; giải khuyến khích cuộc thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai”; được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tôn vinh, tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; giải ba hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn năm 2022.

Tại hội thi báo cáo viên giỏi do Tỉnh Đoàn tổ chức vào cuối năm 2022, với khả năng trình bày tự tin cùng phần thi hùng biện thuyết phục, chuyên đề “Thu hút, định hướng và tập hợp đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng của tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên số” của cô Thảo được Ban giám khảo đánh giá cao vì tính thời sự và cuốn hút người xem. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đoàn, cô Thảo đã đề ra nhiều giải pháp để định hướng, tập hợp thanh niên trên không gian mạng như: xây dựng cẩm nang hướng dẫn sử dụng không gian mạng an toàn, lành mạnh; tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và những quy định trong Luật An ninh mạng; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng…

Thời gian qua, ngoài việc duy trì Fanpage, Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai còn xây dựng kênh YouTube để đăng tải các video clip giới thiệu về trường và các hoạt động học tập, phong trào của HS-SV. Trên không gian mạng, Đoàn trường xây dựng các video clip; thực hiện các buổi livestream chương trình có tính định hướng, lan tỏa tinh thần tích cực cho HS-SV. Nhờ vậy, các nền tảng mạng xã hội do Đoàn trường xây dựng đã thu hút được lượng lớn đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ và tương tác.

Ngoài các cuộc thi cấp tỉnh, việc đạt giải nhì cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh” toàn quốc năm 2021 dành cho cán bộ Đoàn-Hội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức là một trải nghiệm khó quên với cô Thảo. Đây là sân chơi lành mạnh, khơi dậy, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh, hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn-Hội. Tại cuộc thi, cô Thảo đã thể hiện khả năng ngoại ngữ, tinh thần làm việc nhóm trách nhiệm, sáng tạo. Trong phần thi của mình, ca khúc “Thank you, we belong together” do cô Thảo viết lời tiếng Anh từ bài hát “Cảm ơn-We belong together” của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng thể hiện khát vọng, lẽ sống của tuổi trẻ đã được Ban giám khảo đánh giá cao.

Cô Thảo cho biết: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo. Việc tham gia các cuộc thi giúp bản thân tôi có thêm sự tự tin, trải nghiệm và cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người. Muốn sinh viên tự tin thì mình phải làm gương. Tôi thường động viên sinh viên hãy thể hiện hết mình khi còn trên giảng đường đại học”.

Đồng hành cùng HS-SV

Trong 10 năm công tác tại Trường Cao đẳng Gia Lai, giảng viên Nguyễn Thị Thảo đã chứng minh được năng lực của bản thân và nhận được tình cảm yêu mến của đồng nghiệp, sự tín nhiệm của sinh viên. “Đối với công tác Đoàn, khó khăn lớn nhất là làm sao thu hút HS-SV. Các em mong muốn hoạt động phải có sự cuốn hút, phù hợp với nhu cầu, sở thích. Trên thực tế, một số hoạt động vẫn còn mang tính chất bắt buộc nên các em chưa thực sự hào hứng khi tham gia”-cô Thảo tâm sự.

Thầy Nguyễn Minh Nhựt-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai: “Cô Nguyễn Thị Thảo là một giảng viên, cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết và sáng tạo. Ở cương vị công tác nào cô Thảo cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, các hoạt động đều được triển khai linh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đưa hoạt động Đoàn của nhà trường ngày càng phát triển”.

Nhằm tạo hứng thú học tập cho HS-SV đối với bộ môn Tiếng Anh, cô Thảo đã xây dựng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh với 40 thành viên. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa “dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí” với những chuyên đề cụ thể; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để HS-SV thể hiện mình, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Em Kpă Salim (lớp Âm nhạc 2021A1) chia sẻ: “Những hoạt động, phong trào do cô Thảo cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức giúp chúng em phát huy năng lực của bản thân. Thông qua những hoạt động này, chúng em có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, từ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó.

Với phương châm “Muốn hiểu sinh viên phải gần sinh viên”, trong quá trình giảng dạy và phong trào Đoàn, cô Thảo đã khảo sát nhu cầu và mong muốn của các em để triển khai những hoạt động phù hợp. Cô cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như: hội thao chào đón tân HS-SV, cuộc thi thanh niên thanh lịch, rung chuông vàng… Đoàn trường cũng triển khai nhiều hoạt động gây quỹ để giúp đỡ HS-SV có hoàn cảnh khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của cô Thảo, các hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tháng thanh niên” đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên.