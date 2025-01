Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm không đạt chất lượng

Cụ thể, Công văn số 9/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem dưỡng trắng da, chống nắng SPF 30 (nhãn hàng: SH Today Hải Dương Cosmetics)-hộp 1 lọ 10g, số tiếp nhận Phiếu công bố: 000046/20/CBMP-HCM; số lô: 0503024; NSX: 4-3-2024; HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Hải Dương (địa chỉ: 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa Methylparaben, Propylparaben, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công văn số 20/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem nám 3 in 1 (nhãn hàng: SH Today Hai Duong Cosmetics)-hộp 1 lọ 15g, số tiếp nhận Phiếu công bố: 005217/19/CBMP-HCM; số lô: 0411023; NSX: 2211-2023; HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Hải Dương (địa chỉ: 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công văn số 21/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem dưỡng trắng da ngăn ngừa nám (nhãn hàng: Bảo Xinh)-hộp 1 lọ 12g, trên nhãn ghi: Số lô: HP.0011; NSX: 1-11-2024; HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm do Công ty cổ phẩn mỹ phẩm Bảo Xinh (địa chỉ: ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sản xuất; Cơ sở Ngân Anh (địa chỉ: ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.