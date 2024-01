Thắng kịch tính Haaland, Messi giành giải 'FIFA The Best 2023'

Không cần tính đến danh hiệu vô địch World Cup 2022, Lionel Messi vẫn "qua mặt" dàn sao trẻ Erling Haaland và Kylian Mbappe để đoạt giải thưởng "FIFA The Best".

Cuộc đua đến danh hiệu "FIFA The Best" dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 giờ cuối trở nên thú vị hơn trong mắt người hâm mộ khi hai ứng viên Lionel Messi và Erling Haaland cùng nhận được 48 điểm từ các lá phiếu bình chọn, trong đó Kylian Mbappé với 35 điểm hoàn toàn an phận ở vị trí thứ ba.

"FIFA The Best" được tổng hợp từ điểm số của cuộc bình chọn do các thủ quân đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, giới truyền thông và người hâm mộ tham gia đề cử.

Nếu như Messi vượt qua Haaland về số phiếu bầu từ thủ quân các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, thì ngược lại, giới huấn luyện viên và truyền thông lại chọn Haaland cũng với số phiếu tương tự, dẫn đến kết quả "hòa".

Đến đây thì danh tính người chiến thắng được quyết định dựa trên sự lựa chọn cao nhất từ phiếu bầu của các đội trưởng tuyển quốc gia (nam), theo quy định của cuộc bình chọn.

Kết quả nhận được khá kịch tính: Messi nhận được 107 bình chọn ở vị trí số 1 trong khi Haaland chỉ nhận được 64 bình chọn, trong đó có chính lá phiếu của "thủ quân tuyển Argentina" – Lionel Messi.

Dù khoảng thời gian dùng để bình chọn cho các cầu thủ bắt đầu từ ngày 19-12-2022 đến ngày 20-8-2023, tức không bao gồm World Cup 2022 mà tuyển Argentina đã vô địch, thế nhưng bản thành tích chói sáng cùng sự thể hiện tuyệt vời của Lionel Messi từ châu Âu sang Bắc Mỹ vẫn giúp anh trở thành người chiến thắng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Lionel Messi giành giải "FIFA The Best" dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất, cũng là lần thứ ba siêu sao người Argentina đoạt giải thưởng này (2019, 2022, 2023), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử.

Tại Gala "FIFA The Best" tổ chức ở London rạng sáng 16-1 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đã được vinh danh bên cạnh chiến thắng áp đảo của các thành viên Man City, đội bóng đã giành hầu hết các danh hiệu lớn trong năm vừa qua.

Ederson giành giải "Thủ môn nam xuất sắc nhất" trong khi Pep Guardiola bước lên bục chiến thắng ở hạng mục dành cho "HLV nam xuất sắc nhất" do đã đưa đội bóng của mình giành "cú ăn ba" (trong thời gian tính thành tích). Sau ba lần về nhì, Pep Guardiola đã chạm tay đến danh hiệu cao quý nhất mà bất kỳ nhà cầm quân nào cũng ao ước.

Sáu cầu thủ Man City cũng góp mặt trong "Đội hình tiêu biểu 2023" của FIFPRO Men's World XI – số lượng nhiều nhất mà một đội bóng có vinh dự đón nhận, kể từ sau thành tích tương tự của Barcelona với 6 cầu thủ được vinh danh năm 2010. Barcelona năm ấy cũng do Pep Guardiola dẫn dắt!

Đội tuyển nữ Anh quốc, với biệt danh "Lionesses", cũng được tôn vinh khi Mary Earps giành được giải "Thủ môn nữ xuất sắc" năm thứ hai liên tiếp, trong khi bảy cầu thủ Anh bao gồm cả Earps có tên trong "Đội hình nữ tiêu biểu 2023" của FIFPRO Women's World XI.

Aitana Bonmati, ngôi sao của tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup 2023, thâu tóm nốt danh hiệu cao quý cuối cùng trong năm, bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đã có sẵn, gồm Quả bóng vàng World Cup, Quả bóng vàng France Football và giờ là FIFA The Best. Đó là chưa kể trong năm 2023, cô còn giành hàng loạt chiến tích, như vô địch Liga F, Siêu cúp Tây Ban Nha, Women's Champions League, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Women's Champions League.

Messi bỏ phiếu cho Erling Haaland còn đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappe chọn đồng đội cũ ở PSG, Lionel Messi. Thủ quân tuyển Anh Harry Kane nằm trong số những người bỏ phiếu ủng hộ Messi còn bộ ba Liverpool là Mohamed Salah (tuyển Ai Cập), Virgil van Dijk (tuyển Hà Lan) và Andrew Robertson (tuyển Scotland) cũng bỏ phiếu cho ngôi sao đang chơi cho Inter Miami thay vì Erling Haaland của Man City. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min bỏ phiếu cho Messi trong khi thủ quân tuyển Na Uy Martin Odegaard (Arsenal), đội trưởng tuyển Đức Iljay Gundogan (Barcelona) chọn Haaland, tương tự là lựa chọn của Victor Lindelof, đội trưởng tuyển Thụy Điển, dù trung vệ này đang là thành viên của Man United, kình địch của Man City.