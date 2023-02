Tàu trọng tải 3.000 tấn bị sóng biển đánh gãy làm đôi ở Quảng Ngãi

Tin liên quan Tàu cá Bình Định bị sóng đánh chìm trên biển, 4 người thoát chết, 2 người mất tích

Tàu chở hàng Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia (TP Hải Phòng). Ngày 20.1, tàu xuất bến tại tỉnh An Giang chở hơn 2.700 tấn gạo đến TP Hải Phòng. Đến ngày 26.1, tàu bị chết máy, thuyền trưởng cho tàu thả trôi tự do. Hai ngày sau, con tàu khủng này dạt vào vùng biển Sa Huỳnh phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và bị va vào đá ngầm gây thủng đáy. Rất may, 11 thuyền viên trên tàu được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi ứng cứu thành công.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, hiện tàu Hoàng Gia 46 bị sóng biển đánh gãy làm đôi, hàng nghìn tấn gạo cũng bị nhấn chìm. Ngoài ra, để tránh dầu trên tàu tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường, chủ tàu đã đưa phương tiện đến hút thành công 4.000 lít dầu, không để dầu tràn ra biển.

Ông Nguyễn Duy Tuyên - thuyền trưởng tàu Hoàng Gia 46 cho biết: “Hiện chúng tôi đã đưa phương tiện đến trục vớt hàng hóa trong hầm tàu đưa lên bờ. Con tàu hư hỏng nặng, ngoài ra sóng lớn liên tục đánh vào tàu cuốn trôi khoảng một nửa số gạo, số còn lại bị ngấm nước biển nên nếu vớt lên bờ cũng chỉ làm thức ăn cho gia súc. Vụ tai nạn gây thiệt hại rất lớn”.

Ông Tuyên cho biết thêm, khi biển êm sẽ đưa toàn bộ gạo trong hầm tàu lên bờ. Sau đó, đội thợ lặn sẽ tiếp cận con tàu để đánh giá lại mức độ hư hỏng của thân tàu nhằm có biện pháp trục vớt, sửa chữa.