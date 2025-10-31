Olam Gia Lai kỷ niệm 20 năm thành lập

(GLO)- Ngày 31-10, tại phường Pleiku, chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai (Olam Gia Lai) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập.

Olam Gia Lai được thành lập vào tháng 12-2005, với nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku). Đây là một trong những nhà máy chế biến hạt điều đầu tiên trên địa bàn tỉnh, nơi có diện tích canh tác điều lớn.

Lãnh đạo Công ty trao tặng 272 giải thưởng cống hiến cho các nhân viên gắn bó trong hành trình 20 năm hoạt động. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động địa phương, Olam Gia Lai đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu, liên kết thu mua sản phẩm của nông dân một cách bền vững. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hàng năm, Olam Gia Lai cũng chú trọng đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội thông qua những chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương như: hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Olam Gia Lai trao thưởng cho nhân viên xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, Công ty đã trao 21 giải thưởng nhân viên xuất sắc và 272 giải thưởng cống hiến với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho những nhân viên đã có đóng góp trong hành trình hoạt động 20 năm qua của đơn vị.