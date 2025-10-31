Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Olam Gia Lai kỷ niệm 20 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31-10, tại phường Pleiku, chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai (Olam Gia Lai) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập.

Olam Gia Lai được thành lập vào tháng 12-2005, với nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku). Đây là một trong những nhà máy chế biến hạt điều đầu tiên trên địa bàn tỉnh, nơi có diện tích canh tác điều lớn.

lanh-dao-cong-ty-da-trao-tang-272-giai-thuong-cong-hien-cho-cac-nhan-vien-gan-bo-trong-hanh-trinh-20-nam-hoat-dong-anh-van-ngoc.jpg
Lãnh đạo Công ty trao tặng 272 giải thưởng cống hiến cho các nhân viên gắn bó trong hành trình 20 năm hoạt động. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động địa phương, Olam Gia Lai đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu, liên kết thu mua sản phẩm của nông dân một cách bền vững. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hàng năm, Olam Gia Lai cũng chú trọng đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội thông qua những chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương như: hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

olam-gia-lai-da-trao-21-giai-thuong-cho-nhan-vien-xuat-sac-trong-dip-nay-anh-van-ngoc.jpg
Olam Gia Lai trao thưởng cho nhân viên xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, Công ty đã trao 21 giải thưởng nhân viên xuất sắc và 272 giải thưởng cống hiến với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho những nhân viên đã có đóng góp trong hành trình hoạt động 20 năm qua của đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

Doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Thời sự - Bình luận

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Doanh nghiệp

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Doanh nghiệp

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

Doanh nghiệp

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null