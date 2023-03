Tin liên quan Đức Cơ: Du lịch có nhiều khởi sắc

Chiều cuối tuần, tôi cùng nhóm bạn lên kế hoạch đi cắm trại. Đúng 14 giờ, 10 gia đình chúng tôi di chuyển đến hồ nước phía trong Biển Hồ chè, ở đó có tảng đá to bên dưới rẫy cà phê là hồ nước phẳng lặng. Trong khi người lớn dựng trại, đốt lửa nướng thức ăn thì bọn trẻ rủ nhau chạy nhảy tung tăng. Buổi tối, lũ nhỏ còn nghĩ ra đủ trò chơi nào là trốn tìm, bắt đom đóm, cầm đèn pin đi theo tiếng gọi của côn trùng. Một đêm ngủ trong lều dù hơi lạnh nhưng khi về nhà, con tôi cứ hỏi mãi: “Mẹ ơi, bao giờ nhà mình lại đi cắm trại, ngủ trong lều”.

Gia Lai có rất nhiều nơi đẹp để các gia đình có thể cắm trại thư giãn cuối tuần. Cách đây 3 tuần, tôi cũng rủ nhóm bạn mình đi cắm trại tại đồi thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Trong khi các ông bố cùng nhau dựng trại thì các bà mẹ lại cho con cái chuẩn bị hoạt động nhóm “nhặt rác đổi quà”. Mỗi đứa trẻ cho tay vào bao tay to bự, hai đứa một túi cùng nhau nhặt rác xung quanh khu vực cắm trại. Ai nhặt được nhiều rác sẽ được thưởng những quả táo to, các mẹ cùng đi theo để hỗ trợ con mình. Các bạn nhỏ rất hào hứng. Khi trại được dựng xong cũng là khi trăng đầu tháng lấp ló dưới ngọn thông già. Đống lửa nhỏ được đốt lên ấm cúng, dưới ánh trăng non, các bạn cùng nhau thưởng thức một bữa tối dưới trăng, lửa và gió vi vu.

Nhiều lần đi ngang qua Biển Hồ và đập Tân Sơn, tôi thường thấy các bạn trẻ cắm trại qua đêm. Sáng sớm, những sợi khói đống lửa họ đốt đêm qua còn cháy bập bùng. Những chiếc lều còn nằm ven hồ mờ ảo trong sương. Nắng nhẹ rải đều, hồ Tân Sơn mùa khô cạn nước để lại bãi bồi trơ lên những cọc nhọn của những cây khô đã từng bị ngập trong nước. Những tảng đá ngâm mình trong nước nay trồi lên để lại những vệt nước chia đôi. Phía này nhìn sang, hàng thông trên triền đồi đổ bóng xuống hồ nước để lại hai hình ảnh phản chiếu đối xứng như bức tranh thủy mặc.

Lều trại ngày nay được bán sẵn, từ dưới 1 triệu đồng đã có thể mua được lều dành cho 4 người, khi gấp gọn chỉ khoảng 3 kg, có thể khoác vai đi dễ dàng. Ngay hồ Tân Sơn cũng có nhóm bạn trẻ cho thuê xuồng cao su để bơi ngắm cảnh hồ, cho thuê lều trại cắm và cả bàn ghế nhỏ gấp gọn chụp ảnh rất chill. Đến hồ Tân Sơn mùa này, sau khi di chuyển trong mép thông, chỗ tiếp giáp giữa hồ và rừng giờ cạn khô, bạn thỏa sức ngắm hoàng hôn cùng gió thắm. Bãi bồi rộng ra có nghĩa mùa khô đang vào mùa cao điểm. Mép nước tận ngoài xa, để lại những vũng bùn có dấu ba chân của lũ chim kiếm ăn ven hồ nước.

Gia Lai có nhiều điểm cắm trại rất đẹp như Biển Hồ, núi đá, đồi thông Diên Phú, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh… Chỉ cần có sức khỏe và thời gian, cả gia đình sẽ có những trải nghiệm thú vị. Những chuyến đi như thế không chỉ tạo sự gắn kết mọi thành viên trong gia đình, sự gắn bó bạn bè mà còn nhân lên tình yêu thiên nhiên và đặc biệt là giúp trẻ giải trí sau những giờ học mệt mỏi.