“Tai mắt” để bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Từ tháng 5-2022 đến nay, thị xã An Khê triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh tại những tuyến đường, điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Mô hình đã trở thành “tai mắt” giúp lực lượng Công an quản lý, giám sát địa bàn, mang lại sự bình yên cho người dân.

Đầu năm 2022, vợ chồng chị Nguyễn Thị Son (thôn Thượng An 3, xã Song An) mua chiếc xe máy Wave Alpha với giá 18 triệu đồng. Giữa tháng 4-2023, sau khi đưa con đi học, chị Son về để xe trước nhà thì một lúc sau đã không thấy xe đâu. Chị liền báo sự việc với Công an xã.

“Không ngờ ngay chiều hôm đó, cán bộ Công an mời tôi lên trụ sở UBND xã nhận lại xe máy về. Từ khi có camera an ninh, tình hình ANTT ở địa phương tốt hơn, tình trạng thanh-thiếu niên đua xe, không đội mũ bảo hiểm cũng giảm đáng kể”-chị Son phấn khởi nói.

Thiếu tá Lê Quốc Dũng-Trưởng Công an xã Song An-cho hay: Mô hình triển khai trên địa bàn xã từ tháng 11-2022, hiện đã có 8 camera được lắp đặt ở ngã ba, ngã tư một số tuyến đường. “Từ cuối năm 2022 đến nay, hệ thống camera đã trích xuất 20 tài liệu về thông tin hình ảnh, video cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã An Khê) phục vụ công tác khởi tố 2 vụ trộm cắp xe máy, khởi tố 1 đối tượng. Ngoài ra, cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường khác 35 tài liệu về hình ảnh, video phục vụ công tác đảm bảo ANTT và công tác khác”-Thiếu tá Dũng nói.

Trong khi đó, Trung tá Võ Thành Thảo-Trưởng Công an xã Tú An-cho biết: Khi chưa có camera an ninh, việc xử lý đối tượng vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự khu dân cư, trộm cắp tài sản... rất khó khăn vì không có chứng cứ. Sau khi lắp camera (tháng 8-2022), công tác rà soát, trích xuất hình ảnh liên quan đến các hành vi vi phạm gặp thuận lợi, phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm. “Từ khi có camera giám sát an ninh, một số đối tượng có ý định hoạt động phạm tội đã chùn tay vì lo sợ cơ quan Công an sẽ phát hiện, xử lý thông qua hệ thống camera an ninh”-Trung tá Thảo chia sẻ.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho hay: Thị xã An Khê có quốc lộ 19 đi qua, hàng ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông, trong khi lực lượng Cảnh sát Giao thông còn mỏng, khó bao quát. Nhờ có camera giám sát an ninh, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an hiệu quả hơn. Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã xử lý gần 70 trường hợp vượt đèn đỏ, đua xe trái phép.

“Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 31-5-2023, nhận tin báo của người dân có hơn 40 xe máy tụ tập nẹt pô, có biểu hiện đua xe, Đội đã bố trí 4 xe mô tô, 8 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để xử lý. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng lập tức bỏ chạy. Nhờ hệ thống camera an ninh, Công an thị xã đã xác minh và lần lượt gọi các đối tượng liên quan lên trụ sở xử lý theo quy định của pháp luật”-Trung tá Hưng dẫn chứng.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê: Tháng 5-2022, Công an thị xã triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” đầu tiên tại phường An Phước. Đến nay, mô hình đã triển khai tại tất cả 11 xã, phường với 68 mắt camera; kinh phí một phần từ ngân sách nhà nước, một phần do người dân đóng góp. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, khám phá và hỗ trợ điều tra làm rõ 8 vụ trộm cắp tài sản; 5 vụ cố ý gây thương tích; 25 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, 1 vụ người từ nơi khác đến không thông báo cư trú.

“Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, phường duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả mô hình “Camera giám sát an ninh”. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn kinh phí để phát triển thêm nhiều mắt camera rộng khắp trên địa bàn, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT cũng như công tác phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý các vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-Trung tá Huy nhấn mạnh.