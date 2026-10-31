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Sớm hơn lộ trình, học sinh cả nước sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

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NHÃ UYÊN (theo NDO, KH&ĐS)

(GLO)- Từ năm học 2028-2029, học sinh trên cả nước sẽ được cung cấp miễn phí sách giáo khoa và sử dụng thống nhất 1 bộ sách. Chính sách dự kiến triển khai sớm hơn 1 năm so với lộ trình trước đó.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 31-10.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của Chính phủ.

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Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội đề cập. Ảnh: Duy Linh/NDO

Cụ thể, trong năm 2026, ngành Giáo dục dự kiến hoàn thành việc sửa đổi chương trình; năm 2027 hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa. Từ năm học 2028-2029, bộ sách này sẽ được đưa vào sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh sẽ được thực hiện từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với lộ trình dự kiến trước đó.

Chủ trương này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí học tập cho các gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, đông con đang trong độ tuổi đến trường.

Đồng thời, việc thống nhất bộ sách giáo khoa trên toàn quốc hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tổ chức dạy học, sử dụng học liệu và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng giữa các địa phương.

Bên cạnh vấn đề sách giáo khoa, tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề cập nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, trong đó có bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nâng cao chất lượng thi cử và tăng cường an toàn trường học.

Về đội ngũ nhà giáo, sau quá trình sắp xếp, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên. Bộ GD&ĐT đồng thời hướng dẫn các địa phương sắp xếp, điều chuyển giáo viên giữa các địa bàn nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Đối với cơ sở vật chất, ngành Giáo dục yêu cầu các địa phương chuẩn bị đủ trường, lớp, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Việc hoàn thiện chương trình, thống nhất bộ sách giáo khoa và cung cấp sách miễn phí từ năm học 2028-2029 là những bước triển khai quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục.

Quá trình thực hiện sẽ cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên cả nước.

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