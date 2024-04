Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Pleiku: Xe máy tông vào đuôi xe ô tô khiến 1 người bị thương (GLO)- Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 19-4, tại trước số nhà 117 đường Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô khiến 1 người bị thương.

Ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố về hành vi 'Loạn luân' Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.

Tạm giữ 14 nghi phạm trộm hơn 9.000 m cáp điện ngầm trị giá 19 tỉ Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 14 người trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 9.000 m cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỉ đồng để điều tra, xử lý theo luật định.

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông (GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.

Bắt giam 6 đối tượng tấn công nhầm làm hai học sinh bị đa chấn thương Ngày 18-4, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Quen nữ giới qua Facebook, người đàn ông mất trắng gần 3 tỉ đồng Quen một tài khoản nữ giới trên mạng rồi được mời tham gia bán hàng cho trang Thương mại điện tử, một người đàn ông tại Hà Nội bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng.

19 học sinh phóng xe máy ầm ầm, cầm dao phóng lợn gây náo loạn Cơ quan công an vừa phát hiện một nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí gây náo loạn trên nhiều tuyến đường.

Công an tỉnh Bình Định bắt đối tượng truy nã Phạm Thanh Đức Sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản quay về quê Bình Định thì bị bắt.

FPT Telecom và VTV bị phạt vì phát website cá độ bất hợp pháp (GLO)- Ngày 17-4, Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo về việc xử phạt FPT Telecom 85 triệu đồng và VTV 50 triệu đồng vì phát sóng trực tiếp trận đấu Indonesia-Việt Nam có hình ảnh quảng bá website cá độ bất hợp pháp.



Khởi tố 2 nữ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai (GLO)- Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 nữ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Công an tỉnh Gia Lai truy tìm chủ sở hữu xe ô tô BKS 81D-002.35 (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm chủ sở hữu xe ô tô BKS 81D-002.35 vì liên quan đến vụ án giết người.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can giết người rồi dựng hiện trường giả Sau khi giết chủ phòng trọ đã cho ngủ nhờ, đối tượng tạo dựng hiện trường thành một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Thông tin tiếp về vụ khai thác đá tại xã Ia Dom: Xác định thêm 12 m3 (GLO)- Thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho biết, UBND huyện Đức Cơ vừa gửi Báo cáo số 154/BC-UBND về kết quả kiểm tra khu vực mỏ đá khai thác trái phép tại thôn Mook Trê, xã Ia Dom, sau khi Báo Gia Lai phản ánh.

Khởi tố nhóm người nước ngoài điều hành đường dây tín dụng đen gần 2.000%/năm Công an cũng triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... và phong tỏa TK của 4 công ty.

Bắt giữ nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể 2 cô gái Nhóm thanh niên đã dụ 2 cô gái vào rẫy vắng rồi thay nhau hiếp dâm, mặc cho nạn nhân chống cự.

Pleiku: Phạt 32 thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GLO)- Sáng 16-4, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc, xử lý nhóm thanh-thiếu niên vi phạm trong sử dụng, điều khiển phương tiện xe mô tô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn.

Diễn tập cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông trên quốc lộ 25 (GLO)- Sáng 16-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) thực tập phương án CNCH tai nạn giao thông đường bộ tại quốc lộ 25 thuộc thôn Chrôh Pơnan.

