Samsung bị phạt vì sự cố rò rỉ phóng xạ ở Hàn Quốc

Theo Neowin, sự cố xảy ra vào ngày 27.5.2024 khi các công nhân Samsung làm việc với thiết bị phân tích chất bán dẫn đã tiếp xúc với tia X mạnh tại nhà máy bán dẫn Giheung, nằm cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 40 km về phía nam. Việc tiếp xúc đã khiến hai công nhân phải nhập viện do gặp các triệu chứng như sưng ngón tay và phát ban đỏ.

Hai công nhân đã tiếp xúc với mức độ bức xạ ở mức 94 sievert và 28 sievert, cao hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn là 0,5 sievert. Các xét nghiệm máu ban đầu không cho thấy bất thường về nhiễm sắc thể, tuy nhiên các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của họ.

Cụ thể, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân (NSSC) Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng và phát hiện nhiều thiếu sót trong giao thức an toàn và an ninh quan trọng của Samsung. Đáng chú ý, một thiết bị an toàn tự động không kích hoạt để ngăn chặn bức xạ, đồng thời ba trong số tám hệ thống an toàn tại nhà máy không hoạt động do có sự can thiệp không rõ nguồn gốc.

Sau khi phát hiện ra các sai sót, NSSC đã quyết định phạt Samsung số tiền 10,5 triệu won (khoảng 7.900 USD) vì quản lý kém các thiết bị an toàn. Ngoài ra, một cuộc điều tra chính thức của cảnh sát có thể được tiến hành để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, Samsung đã đình chỉ việc sử dụng các thiết bị liên quan và cam kết hợp tác chặt chẽ với NSSC trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đưa ra tuyên bố khẳng định sẽ hỗ trợ các công nhân bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

