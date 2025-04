Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại xã Ia Kly

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Ia Kly. Ảnh: Rơ Lan Viện

Theo đó, CLB Nông dân với pháp luật có 50 thành viên, Ban chủ nhiệm có 5 người do Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Chủ nhiệm CLB. Nhiệm vụ của CLB là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân và thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn xã đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng thời, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.