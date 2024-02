Pleiku thành lập 2 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Vụ cho vay với lãi suất “siêu cắt cổ” nêu trên vừa được Công an huyện Vĩnh Thạnh chuyển Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(GLO)- Sáng 24-2, tại hồ thủy điện An Khê (phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình thả hơn 23 ngàn con cá xuống lòng hồ thủy điện An Khê thuộc cụm hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.