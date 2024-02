Pleiku vững tin bước vào năm mới

Tin liên quan Thành ủy Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

Bước vào năm mới 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Pleiku thể hiện quyết tâm chính trị cao, tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kinh tế-xã hội tiếp tục khởi sắc

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, năm 2023, UBND thành phố đã chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch HĐND thành phố giao.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện gần 59.371 tỷ đồng, đạt 100,63% kế hoạch, tăng 12,43% so với năm 2022. Doanh thu hoạt động vận tải thực hiện gần 2.237 tỷ đồng, đạt 104,23% kế hoạch, tăng 10,29% so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện hơn 11.250 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch, tăng 9,89% so với năm 2022.

Đặc biệt, hoạt động du lịch của thành phố có nhiều khởi sắc. Theo đó, TP. Pleiku đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa tại tỉnh Phú Yên; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch và Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai; phối hợp với UBND huyện Chư Păh và Công ty cổ phần VietRace 365 tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku, Ngày hội Văn hóa-Thể thao thanh niên các làng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố.

Đồng thời, UBND thành phố cũng đã ban hành Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) và làng Ốp (phường Hoa Lư)… Nhờ đó, trong năm, Pleiku đã đón khoảng 865.500 lượt khách tham quan, tăng 37,8% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế đạt 6.750 lượt.

Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm, thành phố có thêm 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm: làng Têng 1 (xã Tân Sơn) và làng C (xã Gào); nâng tổng số làng đạt chuẩn NTM lên 11 làng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 110,57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,24%, hộ cận nghèo còn 0,61%...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được giữ ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân tham gia phòng-chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Năm 2024 là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện tốt trên từng lĩnh vực. Triển khai các giải pháp về thu ngân sách ngay từ đầu năm, tổ chức thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

Đồng thời, hướng đến kỷ niệm 100 năm đô thị Pleiku vào năm 2029, thành phố sẽ huy động nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là hạ tầng giao thông...

Theo đó, thành phố sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án trọng điểm như: đường Nguyễn Văn Linh, đường Quyết Tiến, đường Lê Đại Hành, trụ sở UBND thành phố, Công viên Diên Hồng… tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ cũng như làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được TP. Pleiku đề ra trong năm 2024, như: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,71%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.000 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 128,18 triệu đồng trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.693,97 tỷ đồng trở lên; có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên; có 2 làng đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều 2022-2025) giảm còn dưới 0,16%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5% trở lên…

Ngoài ra, thành phố huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và làng NTM; đôn đốc các xã, phường triển khai nhanh các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2024.

Chỉ đạo hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; phối hợp hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch phân khu; đồng thời, rà soát, điều chỉnh và lập mới một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch cũng như tăng cường quản lý theo quy hoạch.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè.

Song song đó, TP. Pleiku tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2024 và các năm tiếp theo. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân dịp Tết Giáp Thìn. Triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 105/KH-TU ngày 27-9-2023 của Thành ủy về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (15/9/1954-15/9/2024) và 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024).

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự giao thông.