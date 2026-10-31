(GLO)- Tối 30-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND phường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 7530/TB-SGDĐT ngày 25-10-2026 của Sở GD&ĐT, phường Quy Nhơn Nam đã triển khai việc rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đảm bảo đúng định hướng tại khoản 1, khoản 2 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC ngày 6-8-2026 của UBND tỉnh.

Cụ thể, qua làm việc, bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (trước sắp xếp) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (trước sắp xếp), có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy đến khi nghỉ hưu. Theo UBND phường, nguyện vọng này nhằm bảo đảm hoạt động của nhà trường và việc bố trí các phó hiệu trưởng đương nhiệm.

Đối với bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (trước sắp xếp), có nguyện vọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (sau sắp xếp). UBND phường sẽ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo và thực hiện công tác bổ nhiệm phó hiệu trưởng đối với bà Mạc Hoàn Tố Quyên theo quy định.

Liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm, ngày 29-10, UBND phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp và bố trí viên chức quản lý, nhân viên kế toán tại một số trường học trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, UBND phường cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực giáo dục tại địa phương.