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Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Trận chung kết giữa Đak Đoa và Lục Yên (tỉnh Lào Cai) đã chứng kiến số lượng khán giả đông kỷ lục với hàng chục ngàn người. Trong đó, Lục Yên có được lợi thế với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

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Người hâm mộ xã Đak Đoa dõi theo các cô gái qua màn hình TV. Ảnh: A Lút

Tuy nhiên, với lối chơi đẹp mắt từ đầu giải, đội bóng nữ xã Đak Đoa cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ Lào Cai.

Xét về yếu tố chuyên môn, các cô gái Gia Lai được đánh giá nhỉnh hơn so với các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, Lục Yên là đội bóng rất mạnh với không ít cầu thủ chất lượng cùng nền tảng thể lực tốt.

Và ngay ở phút thứ 7, họ đã cụ thể hóa điều đó với bàn thắng của Nông Thị Chiên. Cầu thủ số 10 có cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Theo, mở tỷ số 1-0 cho Lục Yên.

Có bàn thắng sớm, các cô gái Lào Cai chủ động thiết lập đội hình phòng ngự chặt chẽ với số đông để kiềm tỏa các mũi công của Đak Đoa. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã liên tục chao đảo với những pha hãm thành nguy hiểm của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng.

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Đak Đoa gỡ hòa 1-1 sau cú dứt điểm của Thươn. Ảnh: BTC

Phút 18, sau những đợt tấn công không ngừng nghỉ, Thươn đã có pha chích bóng căng như kẻ chỉ san bằng cách biệt 1-1 cho đại diện đến từ Tây Nguyên.

Bước sang hiệp 2, xã Đak Đoa vẫn là những người chủ động tấn công hơn. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi về phía đối phương nhưng đã không tận dụng thành công.

Phung phí quá nhiều cơ hội, đội bóng Gia Lai đã phải trả giá sau pha đánh đầu của Bùi Thị Hồng ở phút 39 nâng tỷ số lên 2-1.

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Các cầu thủ Đak Đoa bất lực trước hàng thủ đối phương để rồi nhận tấm huy chương bạc. Ảnh: BTC

Những khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu, đội bóng Đak Đoa nỗ lực tấn công, song tỏ ra vội vã và bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà. Thất bại với tỷ số 1-2, các cầu thủ Đak Đoa đành lỗi hẹn với chức vô địch.

Tại lễ trao giải, đội bóng xã Đak Đoa đã giành ngôi Á quân với phần thưởng 50 triệu đồng. Ngoài ra, đội trưởng Thươn đã giành danh hiệu cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất giải, Plơi giành danh hiệu vua phá lưới, Theo cùng con gái Giang đã giành giải gia đình thể thao.

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