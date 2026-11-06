Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam

(GLO)- Ngày 6-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh và các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 4 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIII; những nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những lần tiếp xúc trước.

Tại xã Phù Mỹ, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, thủy lợi và sử dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, cử tri phản ánh tình trạng chậm giải quyết, trả lời đơn thư về đất đai; những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, thừa kế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Cử tri xã Phù Mỹ nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Cử tri cũng đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi tại khu dân cư; cần đầu tư hệ thống thoát nước tại các khu vực trũng thấp; tiếp tục hoàn thiện tuyến đường khu vực hạ lưu đập Cây Ke đến cầu Suối Bình Trị, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất; cần xem xét giữ lại trụ sở cũ tại thôn sau sắp xếp để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại xã Phù Mỹ Nam, cử tri phản ánh tình trạng chậm giải quyết đơn thư, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài nhiều năm; sai sót về thông tin thửa đất chưa được khắc phục, khiến người dân phải đi lại nhiều lần. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, sớm giải quyết những vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nâng cấp hệ thống mương thoát nước phục vụ sản xuất; kiểm tra, khắc phục tình trạng xói lở, lòng kênh ngày càng sâu và mở rộng, ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác và việc lấy nước tưới; xem xét chế độ phụ cấp đối với người hoạt động ở thôn sau sắp xếp, phù hợp với địa bàn quản lý và khối lượng công việc.

Cử tri xã Phù Mỹ Nam nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết, sau thời gian vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào ổn định, song một số địa phương vẫn còn khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn, ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc cho người dân.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; lấy kết quả thực hiện công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương 2 xã cần tập trung rà soát, giải quyết những tồn tại trong quản lý đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sai sót về hồ sơ địa chính; quan tâm khắc phục những bất cập về hạ tầng thoát nước và tình trạng sạt lở. Địa phương cũng cần xử lý tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi tại khu dân cư.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải có lộ trình, thời hạn giải quyết cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo tỉnh xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị 2 xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.