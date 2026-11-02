Philippines bắt giữ nhân vật số hai của đường dây lừa đảo JP Dragon

(GLO)- Philippines vừa bắt giữ 1 công dân Nhật Bản 57 tuổi, được xác định là nhân vật số 2 của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia JP Dragon. Tổ chức này bị nghi thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người cao tuổi, chiếm đoạt khoảng 900 triệu yen (khoảng 6 triệu USD) từ năm 2019.

Ngày 1-11, Cục Di trú Philippines (BI) thông báo đã bắt giữ một công dân Nhật Bản 57 tuổi, được cho là nhân vật cấp cao của tổ chức tội phạm JP Dragon, trong chiến dịch tại thành phố Cabanatuan, tỉnh Nueva Ecija, ngày 31-10.

Philippines đã bắt giữ nghi phạm người Nhật Bản 57 tuổi tại tỉnh Nueva Ecija, phía bắc Manila. Ảnh minh họa: Inquirer/AFP

Theo truyền thông Nhật Bản, người bị bắt là Yamamoto Yoshitaka. Đối tượng bị truy nã theo lệnh bắt giữ do Tòa án Fukuoka ban hành ngày 27-12-2022, với các cáo buộc lừa đảo, trộm cắp và âm mưu trộm cắp.

Theo quan chức Philippines, Yamamoto được xác định là một trong những nhân vật lãnh đạo của JP Dragon, tổ chức tội phạm có nguồn gốc từ Nhật Bản, với thành viên chủ yếu là các cựu thành viên băng nhóm Yakuza.

Tổ chức này được cho là hoạt động chủ yếu tại khu vực thủ đô Manila và các địa bàn lân cận. Truyền thông Nhật Bản nhận định Yamamoto giữ vị trí số hai trong tổ chức, sau thủ lĩnh Ryuji Yoshioka.

JP Dragon bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại có tổ chức, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi tại Nhật Bản.

Các đối tượng thường giả danh cảnh sát, đưa ra những thông tin điều tra giả mạo để đánh lừa nạn nhân, sau đó yêu cầu giao thẻ ATM hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra của phía Nhật Bản được Cục Di trú Philippines công bố, từ năm 2019, tổ chức này bị nghi đã lừa đảo khoảng 250 người, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 900 triệu yen.

Trước đó, tháng 6-2025, nhà chức trách Philippines đã bắt giữ Ryuji Yoshioka, 55 tuổi, người được xác định là thủ lĩnh JP Dragon.

Chiến dịch truy quét tổ chức này tiếp tục được triển khai với sự phối hợp giữa cơ quan chức năng Philippines và Nhật Bản.

Tháng 4-2026, cảnh sát tỉnh Fukuoka bắt giữ thêm 5 người có liên quan đến JP Dragon sau khi những đối tượng này được chuyển giao từ Philippines về Nhật Bản.

Theo Hãng thông tấn Philippines (PNA), các nghi phạm bị điều tra liên quan đến vụ giả danh cảnh sát lừa một phụ nữ cao tuổi tại tỉnh Gifu vào tháng 12-2022, chiếm đoạt 1,4 triệu yen và thẻ ngân hàng.