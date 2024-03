Phát hiện gần 72 ngàn lỗ hổng an toàn thông tin trong các hệ thống thông tin cơ quan nhà nước

(GLO)- Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận có 71.877 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước.

Số lượng điểm yếu, lỗ hổng trên là rất lớn trong đó có một số lỗ hổng đã và đang được các nhóm tấn công lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công APT.

Bên cạnh các điểm yếu, lỗ hổng ghi nhận, Hệ thống kỹ thuật của NCSC còn phân tích và phát hiện nhiều máy tính của cơ quan nhà nước có kết nối đến địa chỉ IP/Domain nghi ngờ độc hại do các phần mềm phòng-chống mã độc đã ghi nhận.

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, Cục An toàn thông tin đề nghị đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát xác định và tiến hành “vá” các lỗi trên hệ thống, đặc biệt là các lỗ hổng này.