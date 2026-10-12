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Phát hiện cu li nhỏ đi lạc vào nhà, người dân mang đến Công an giao nộp

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 12-10, Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa tiếp nhận 1 cá thể cu li nhỏ do 1 người dân trên địa bàn giao nộp.

Theo đó, ngày 11-10, anh Rô Ben (SN 1996, trú tại thôn Groi Wêt, xã Đak Đoa) đã phát hiện 1 con thú nhỏ có hình dáng lạ đi lạc vào nhà.

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Cá thể cu li nhỏ đã suy giảm tập tính hoang dã. Ảnh: ĐVCC

Qua tìm hiểu qua internet, anh Ben nghi ngờ đây là con cu li - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nên đã mang đến Công an xã Đak Đoa trình báo, giao nộp.

Công an xã đã cùng Hạt Kiểm lâm Đak Đoa tiếp nhận và xác định đây là cá thể cu li. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy cá thể trên đã suy giảm tập tính hoang dã.

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Lực lượng chức năng đã tiếp nhận cá thể cu li do anh Ben giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Do đó, các đơn vị đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) để chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

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