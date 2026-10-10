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Tạm dừng đón khách du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tạm dừng đón khách tham quan, du lịch tại điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng trong thời gian hoàn thiện cơ sở pháp lý và hạ tầng thiết yếu.

Theo thông báo, việc tạm dừng nhằm bảo đảm khai thác điểm du lịch hiệu quả, an toàn cho du khách.

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Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh yêu cầu các phòng, trung tâm trực thuộc tạm dừng đón khách tham quan, du lịch tại điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: M.P

Hiện tại, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang hoàn thiện phương án tổ chức tham quan, du lịch tại điểm du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Trong thời gian này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh yêu cầu các phòng, trung tâm trực thuộc quán triệt đến viên chức, người lao động không tự ý tổ chức đón khách tham quan, du lịch tại khu vực lâm phần thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng trước đây; ngoại trừ các đoàn đến thăm, làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

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