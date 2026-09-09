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Thế giới

Ông Trump đăng bản đồ phủ cờ Mỹ lên nhiều nước và vùng lãnh thổ, Iceland phản ứng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, TNO, Reuters)

(GLO)- Ngày 8-9, Iceland đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này đến để phản đối việc Tổng thống Donald Trump đăng hình ảnh bản đồ, trong đó quốc kỳ Mỹ phủ lên Iceland cùng nhiều khu vực và quốc gia khác.

Theo đó, Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Gunnarsdottir đã triệu Đại sứ Billy Long sau khi ông Trump đăng hình ảnh trên nền tảng Truth Social.

Bộ Ngoại giao Iceland cho biết đã nêu rõ quan điểm rằng bài đăng này là “hoàn toàn không phù hợp”. Ông Long mới chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Iceland từ tháng trước.

Hình ảnh được ông Trump đăng ngày 7-9 cho thấy, quốc kỳ Mỹ phủ lên lãnh thổ Mỹ, Canada, Greenland, Iceland, Mexico, một phần Trung Mỹ và các đảo ở vùng Caribe.

Toàn bộ phần lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ được ghi là “United States of America”. Tổng thống Donald Trump không đưa ra lời giải thích kèm theo bài đăng.

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Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh chụp màn hình

Việc Iceland phản ứng diễn ra trong bối cảnh những tuyên bố trước đây của ông Trump về Greenland từng gây căng thẳng giữa Washington và Copenhagen. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Ngày 8-9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lại nhấn mạnh, chính quyền và người dân Greenland đã nhiều lần khẳng định không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Bài đăng mới của ông Trump tiếp nối một loạt động thái gần đây liên quan đến bản đồ, địa danh và các vùng lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng thúc đẩy ý tưởng đưa Canada và Greenland vào Mỹ, đồng thời đề cập việc Mỹ kiểm soát Kênh đào Panama.

Việc bản đồ mới thể hiện cả Mexico và một số đảo Caribe dưới quốc kỳ Mỹ được xem là điểm mới so với những tuyên bố trước đó.

Bài đăng cũng xuất hiện trong thời điểm quan hệ thương mại Mỹ - Canada tiếp tục căng thẳng. Ông Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ” trong hệ thống sử dụng tại Mỹ. Các bản đồ trực tuyến tại Mỹ sau đó đã cập nhật tên gọi này.

Ngày 6-9, ông Trump cũng đăng hình ảnh bản đồ bang New Mexico với tên “New America”. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng sau đó đăng lại hình ảnh này trên mạng xã hội X.

Động thái liên quan đến Iceland diễn ra cùng thời điểm Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác với Greenland.

Ngày 7-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong chuyến thăm Nuuk, công bố gói đối tác trị giá 200 triệu euro dành cho Greenland trong năm nay và năm tới.

Gói đầu tư tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối vệ tinh và cáp, thủy điện, nguyên liệu quan trọng, nhà ở, du lịch bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

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