Nữ nhân viên kinh doanh dùng 'độc chiêu' lừa đảo cầm cố 13 xe ô tô của khách hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, làm rõ đối tượng Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết nhận được đơn tố cáo của một số người dân trên địa bàn về việc, sau khi mua xe ô tô tại hãng được một thời gian thì có đối tượng gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô để gửi thông báo.

Cụ thể, nhân viên này thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện bằng số tiền tương đương với 10% giá trị xe với điều kiện bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục.

Những khách hàng này tin tưởng và giao xe ô tô và giấy tờ cho đối tượng. Khi khách hàng muốn lấy lại xe ô tô, đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân bức xúc.

Đồng thời, cũng trong thời gian này, Công an phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc cầm cố tài sản là ô tô không đúng quy định của pháp luật nên vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, xác định đối tượng liên quan là Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe của Trần Thị H. nên quá trình điều tra gặp khó khăn trong việc triệu tập làm việc và đấu tranh; một số bị hại chưa khai báo vụ việc; do tang vật có giá trị lớn nên bị các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để tẩu tán, cất giấu...

Quá trình đấu tranh, công an xác định, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị H. đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà H. tư vấn. Tiếp đó, H. đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho H.

Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị H. đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra H. còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô tô. Sau khi thuê được xe, H. đưa xe ô tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Bằng các thủ đoạn trên, Trần Thị H. đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.