Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân trong ngày cuối tuần

(GLO)- Chiều 20.7, Công an xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên xã và các lực lượng chức năng tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo đó, CBCS công an đã hỗ trợ hơn 60 người dân xã đảo kích hoạt VNeID, tích hợp thẻ BHYT, bằng lái xe, khai báo lưu trú, tra cứu vi phạm, phản ánh ANTT… Nhiều ngư dân lần đầu tiếp cận công nghệ số còn bỡ ngỡ đã được đoàn viên thanh niên và cán bộ Công an hỗ trợ tận tình, từng bước thao tác trên điện thoại thông minh. Không chỉ thế, lực lượng Công an còn chủ động xuống bãi, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đúng kỹ thuật trước diễn biến thời tiết phức tạp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Công an Nhơn Châu hướng dẫn kích hoạt VNiID. Ảnh: Minh Ngọc

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Công an xã Ia Ly phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hơn 100 người dân trên địa bàn.

Nhân dân xã Ia Ly ký cam kết chấp hành ATGT. Ảnh: Minh Ngọc

Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, các hộ dân, cơ sở sửa chữa xe, kinh doanh vận tải… đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo TTATGT, góp phần ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn, văn minh.