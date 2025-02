Nhân lên giá trị y đức

Ảnh: Internet

Dẫu biết rằng đâu đó vẫn còn “điều nọ, tiếng kia” về một vài trường hợp cá biệt, nhưng chung quy, xã hội vẫn luôn dành sự trân trọng, lòng biết ơn đối với đội ngũ thầy thuốc-những người đang ngày đêm mang hết trí tuệ, sức lực, lòng yêu thương, tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Nói về ngày 27-2-1955 là nhớ đến lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị y tế toàn quốc. Trong thư, Người căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, thầy thuốc cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”.

Đặt trong bối cảnh Nhân dân ta vừa ra khỏi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, hòa bình vừa giành được một nửa, công cuộc tái thiết đất nước vừa mới bắt đầu với bao khó khăn phải khắc phục, lời căn dặn của Bác Hồ chính là sự tin tưởng, kỳ vọng cao nhất gửi gắm cho ngành Y tế trong việc đảm đương sứ mệnh cao cả là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, 70 năm qua, ngành Y tế đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều giáo sư, bác sĩ đã được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú… Đó là những điển hình về đạo đức, tinh thần vì nước, vì dân, sống và làm việc hết mình vì người bệnh, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ người hành nghề y noi theo và phát huy để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân càng cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn do ảnh hưởng từ nhiều tác nhân, nhất là ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, môi trường nước, không khí ngày càng ô nhiễm do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, những hành vi tàn phá môi trường thiên nhiên chưa được ngăn chặn. Thực tế đó đã đặt đội ngũ thầy thuốc trách nhiệm rất nặng nề là bằng mọi giá phải bảo vệ một cách tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân. Nói điều này để thấy rằng, những hy sinh to lớn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân là không thể nào đong đếm.

Ngành Y tế Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến khi có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ thành danh trên con đường chinh phục những thành tựu y học mới mẻ, hiện đại, làm rạng rỡ cho y học nước nhà. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa những thầy thuốc ở cơ sở, nhất là ở những vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo vẫn đêm ngày vật lộn với khó khăn, sẵn sàng nhận phần thiệt thòi, rủi ro về mình, tận tâm cống hiến vì người bệnh. Thậm chí, có người đã phải ra đi khi bao dự định, ước mơ vẫn còn dang dở. Với những “chiến sĩ mặc áo trắng” thì chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm, là lý tưởng làm người.

Hiện nay, ngành Y tế vẫn còn một vài cá nhân tham lam, ích kỷ, thiếu bản lĩnh, bị vật chất tầm thường quật ngã, có những hành vi mà lương tâm, đạo đức của người thầy thuốc chân chính không bao giờ cho phép, khiến xã hội phải phiền lòng. Nhưng không vì thế mà có thể làm phai mờ những nỗ lực cống hiến cũng như sự hy sinh to lớn của đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên ngành Y tế nói chung trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Vì thế, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 không chỉ là ngày tôn vinh nghề y, tôn vinh các thầy thuốc, mà còn nhắc nhở mọi người hãy sẻ chia với những khó khăn của ngành Y tế; hãy dành cho đội ngũ thầy thuốc những cái nhìn thiện cảm hơn, biểu dương những việc làm tốt của họ, khuyến khích họ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ các thầy thuốc chân chính.

Sự đồng cảm, chia sẻ của người bệnh và toàn xã hội sẽ là niềm động viên tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến sĩ áo trắng” vững lòng thực hiện sứ mệnh cao cả, sống và làm việc đúng như lời căn dặn của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, cùng nhau xây dựng “nền y tế thích hợp với nhu cầu của Nhân dân”, là lá chắn vững chắc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.