Ngàn thông xanh đất Ia Kreng

Báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, do chịu áp lực từ tình hình tội phạm trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam thời gian qua có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Cũng theo thông tin từ đơn vị này, sau một năm rưỡi triển khai phương án nghiệp vụ số 3633 (phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam), Công an 6 tỉnh biên giới tuyến Tây Nam và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau đã phát hiện bắt giữ 4.077 vụ, 8.795 đối tượng; thu giữ hơn 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 36 kg heroin; hơn 278 kg cần sa, 0,6 kg cocain, 37 khẩu súng, 306 viên đạn và 1 lựu đạn. Đã có 93 đối tượng truy nã bị bắt, vận động ra đầu thú và thanh loại…