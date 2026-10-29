New Zealand siết visa du học từ 27-10, thạc sĩ nghiên cứu bị giới hạn giờ làm thêm

Cơ quan Di trú New Zealand (Immigration New Zealand - INZ) vừa công bố các điều chỉnh chính sách visa du học, có hiệu lực từ ngày 27-10-2026. Những thay đổi này nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống visa, bảo đảm du học sinh thực sự đến New Zealand với mục đích học tập, đồng thời tạo thêm thời gian để người học chuẩn bị kế hoạch sau khi tốt nghiệp.

Đại diện trường New Zealand tư vấn cho người học Việt Nam tháng 10-2025. Ảnh: Ngọc Long/TNO

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc chấm dứt quyền làm thêm không giới hạn đối với học viên thạc sĩ nghiên cứu. Theo quy định mới, nhóm này áp dụng điều kiện làm việc tương tự các học viên thạc sĩ khác, được làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần trong thời gian học và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ theo quy định.

Thay đổi này chỉ áp dụng đối với những hồ sơ xin visa du học mới được nộp từ ngày 27-10-2026. Theo cơ quan di trú, mục tiêu là nhấn mạnh việc học phải là hoạt động chính của người sở hữu visa du học, tránh tình trạng người nhập cảnh chủ yếu để làm việc nhưng không tập trung vào chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, INZ tăng cường hướng dẫn đánh giá năng lực tiếng Anh của người xin visa. Việc sử dụng tiếng Anh được xác định rõ là yếu tố quan trọng để xem xét liệu du học sinh có đủ khả năng đáp ứng các điều kiện của visa hay không.

Cơ quan di trú New Zealand cũng mở rộng các trường hợp có thể chính thức tạm dừng xử lý hồ sơ xin visa du học. Biện pháp này có thể được áp dụng khi cơ sở giáo dục liên quan bị xác định có dấu hiệu không tuân thủ quy định và quá trình xem xét vi phạm vẫn đang diễn ra. Điều chỉnh nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro, bảo đảm các đơn vị tiếp nhận du học sinh đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục và di trú.

Ở chiều ngược lại, chính sách mới mang đến thêm thời gian cho một số du học sinh sau khi hoàn thành khóa học. Cụ thể, thời hạn visa được tính theo ngày kết thúc khóa học sẽ kéo dài từ 1 tháng lên 2 tháng, giúp người học có thêm thời gian cân nhắc bước tiếp theo, chuẩn bị hồ sơ hoặc sắp xếp kế hoạch rời New Zealand.

Theo INZ, các điều chỉnh trên vừa tăng cường kiểm soát việc tuân thủ quy định, vừa hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn chuyển tiếp sau tốt nghiệp. Du học sinh có kế hoạch đến New Zealand cần kiểm tra kỹ điều kiện visa, quyền làm thêm và yêu cầu của cơ sở đào tạo trước khi nộp hồ sơ, đặc biệt nếu dự định theo học chương trình thạc sĩ nghiên cứu.