Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc nội thất KPY (TP Hồ Chí Minh), Hoàng Như Yến được biết đến như một trong những doanh nhân trẻ gây chú ý với câu chuyện khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất. Dưới sự điều hành của chị, KPY đã hợp tác với nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Gần đây, KPY tạo dấu ấn khi hoàn thành showroom VinFast D1 theo tiêu chuẩn 1S (Sale) chỉ trong 50 ngày. Năm 2023, Hoàng Như Yến vinh dự được bình chọn vào Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc.

Nuôi em, xây trường từ tình yêu quê hương

Chính nền tảng nghề nghiệp vững chắc giúp Yến có điều kiện sẻ chia với quê hương. Đầu năm học mới 2025 - 2026, Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai) đã có thêm một lớp học khang trang, bếp ăn bán trú, 2 phòng vệ sinh và công trình nước sạch sử dụng pin năng lượng mặt trời. Cô Đinh Thị Hòa-Hiệu trưởng nhà trường-vui mừng chia sẻ: “Yến đã mang niềm vui này về cho thầy và trò. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, Yến còn tặng nhiều phần quà thiết thực, quần áo mới cho các cháu với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng”.

Một lớp học mới, khang trang tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen do Hoàng Như Yến tài trợ xây dựng. Ảnh: Minh Châu

Cô Đinh Thị Hòa cho biết thêm, Trường Mẫu giáo Hoa Sen nằm ở xã đặc biệt khó khăn, hiện có 316 học sinh, trong đó khoảng 80% là con em các dân tộc thiểu số như Jrai, Bana, Thái, Mường, Tày, Nùng… Điều kiện sinh hoạt, học tập của các em còn nhiều thiếu thốn.

“Dù xa quê đã lâu nhưng tấm lòng của Yến luôn hướng về nơi này. Tôi hy vọng công trình nhà mẫu giáo này của kiến trúc sư trẻ Hoàng Như Yến sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác hướng về quê hương, nhất là những vùng khó khăn, để trẻ em ở đây có cơ hội phát triển bình đẳng như mọi trẻ em khác”, cô Hòa chia sẻ.

Với nữ kiến trúc sư 9x này, quê hương Phú Thiện có rất nhiều ân tình. Còn nhớ sau đại dịch Covid-19, trước sự mất mát của nhiều đứa trẻ, Yến đã dang rộng vòng tay yêu thương để trở thành “Mẹ đỡ đầu” cho 5 đứa trẻ. Trong đó, bé Rơ Châm Hị (làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai) mất mẹ khi mới 2 tháng tuổi. Còn lại là 2 cặp song sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Vân-nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai, người đã làm cầu nối những đứa trẻ thiếu may mắn với “mẹ Yến”-chia sẻ: “Từ năm 2021 đến nay, tháng nào Yến cũng thông qua tôi đều đặn chuyển tiền hỗ trợ với mức 500 nghìn đồng/cháu. Mỗi khi có dịp về quê, Yến đều đến từng nhà thăm các con, động viên, tặng quà như bù đắp phần nào những thiệt thòi, mất mát mà các con đang gánh chịu. Những đứa trẻ vốn rất nhút nhát nhưng chỉ cần thấy Yến về tới đầu xóm đều ùa ra rối rít kêu “Mẹ Yến về!”.

Nhắc đến những đứa con nuôi ở làng, đôi mắt nữ kiến trúc sư trẻ ánh lên hạnh phúc: “Mỗi lần về với các con, trái tim tôi lại tràn ngập yêu thương. Tôi hy vọng, khi cảm nhận được tình yêu và sự sẻ chia của cộng đồng, các con sẽ không còn thấy đơn độc trên hành trình lớn lên”.

Trái tim luôn hướng về vùng khó

Sau nhiều lần trở về quê, Hoàng Như Yến luôn trăn trở trước điều kiện sống và học tập còn thiếu thốn của trẻ em vùng khó. Yến chia sẻ: “Nhiều em chưa đủ điều kiện phát triển thể chất, suy dinh dưỡng. Những nhu cầu tối thiểu như quần áo, giày dép, nước sạch… đều thiếu thốn dưới chuẩn phát triển chung của xã hội. Nhìn thấy điều đó tôi trăn trở lắm, thôi thúc tôi phải tìm cách hỗ trợ. Làm sao để các em được ăn no mặc ấm, bữa ăn có thịt, được đi học trong những lớp học đầy đủ cơ sở vật chất…”.

Mẹ đỡ đầu Hoàng Như Yến bên 2 anh em trai song sinh Đinh Thương, Đinh Thái (làng Plei Trớ, xã Chư A Thai) được chị nhận nuôi. Ảnh: Minh Châu

Yến hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, điều đó cũng giúp chị có điều kiện kết nối với cộng đồng DN, các nhà hảo tâm hướng trái tim và sự quan tâm về với trẻ em vùng khó.

“Tôi hướng đến những công trình có tính lâu dài như đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục chứ không chỉ là một bữa ăn rồi thôi. Trên nền tảng đó, kêu gọi thêm sự chung sức của các nhà hảo tâm, như hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng công trình nước sạch… tạo nên yếu tố bền vững cho các dự án từ thiện nhân đạo”-Yến bộc bạch.

Năm 2024, Yến còn sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch JCI Wonder Woman - cộng đồng “phụ nữ nâng đỡ phụ nữ” với các dự án đào tạo, dạy nghề cho phụ nữ vùng khó khăn, huấn luyện kỹ năng livestream bán hàng trên các nền tảng Facebook, Shopee, Lazada, Amazon… để không bị phụ thuộc vào chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Hiện dự án đã hỗ trợ các chị em ở Lâm Đồng, Bình Phước (cũ) và sắp tới sẽ đưa về với phụ nữ vùng sâu, vùng xa Gia Lai.

Những dự án mà Hoàng Như Yến mang về cho quê hương chính là những hạt giống của yêu thương và hy vọng. Yến bày tỏ: “Tôi luôn thấy mình may mắn khi có gia đình, có quê hương và thành công khi khởi nghiệp. Tôi hạnh phúc khi được trở về để phụng sự, chia sẻ may mắn ấy. Hy vọng, từ những hạt gieo này sẽ có thêm nhiều bạn trẻ bay cao, bay xa rồi trở lại góp sức cho quê hương mình”.