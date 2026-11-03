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Thế giới

Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, căng thẳng tại Eo biển Hormuz gia tăng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VOV, VnE)

(GLO)- Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm của Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì hoạt động quân sự quy mô hạn chế và căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

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Ảnh vệ tinh chụp khu vực đảo Qeshm hồi tháng 8-2026. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ mô tả những hoạt động này mang tính phòng vệ, nhằm ngăn Iran có khả năng đe dọa hoặc tấn công các tàu thương mại hoạt động tại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin xảy ra nhiều vụ nổ trên đảo Qeshm và tại thành phố ven biển Bandar Lengeh ở miền Nam nước này vào đầu ngày 3-11.

Theo IRNA, các vụ nổ diễn ra liên tiếp vào tối 2-11, trong khi nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hai máy bay trên bầu trời đảo Qeshm.

Đảo Qeshm nằm gần eo biển Hormuz, khu vực tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh Washington vừa phát đi các tín hiệu về khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, vừa duy trì sức ép quân sự đối với Tehran.

Trước đó, ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cho rằng Washington không tiến hành giao tranh trong nhiều tháng.

Các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm cho thấy nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz, bất chấp những tín hiệu về khả năng thúc đẩy đàm phán giữa hai bên.

Diễn biến này cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, trong bối cảnh khu vực vẫn là một trong những điểm nóng chiến lược của thế giới.

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