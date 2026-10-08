Tin thế giới sáng 8-10: Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 59 tàu hải quân của Iran

(GLO)- Houthi tấn công đẫm máu vào Saudi Arabia, 39 người chết và bị thương; Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 59 tàu hải quân của Iran; Mỹ bác tin ca tử vong nghi bị dịch hạch ở Nga là do vũ khí sinh học... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-10.

Houthi tấn công đẫm máu vào Saudi Arabia, 39 người chết và bị thương

Ít nhất 3 người được xác định đã thiệt mạng cùng 36 người khác bị thương trong cuộc tấn công được coi là đẫm máu nhất của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào lãnh thổ Saudi Arabia thời gian qua.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia (GACA) cho biết, các cuộc tấn công và số thương vong kể trên, xảy ra trong ngày 6-10 - thời điểm Houthi tuyên bố tập kích và phá hủy loạt mục tiêu trọng yếu tại Saudi Arabia, trong đó có 4 sân bay.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công Sân bay King Khalid ở Riyadh bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời cho biết vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không. Ảnh: deccanchronicle.com

Hai khu vực ghi nhận thương vong là sân bay quốc tế Abha ở phía Nam và sân bay King Khalid ở thủ đô Riyad.

Trước đó, Houthi tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ và phóng tên lửa đạn đạo tấn công các sân bay ở Saudi Arabia hôm 6-10.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree khẳng định, các đòn tập kích nhằm đáp trả chiến dịch không kích của không quân Saudi Arabia vào Yemen thời gian qua để hỗ trợ quân đội chính phủ Yemen.

Về tình hình chiến sự tại Yemen, truyền thông khu vực hôm 7-10 cho biết giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra trên nhiều mặt trận giữa các tay súng Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Trong đó, ác liệt nhất vẫn là khu vực thành phố Taiz, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở khu vực Tây Nam Yemen. Tuy nhiên, thông tin giao tranh chi tiết, không được đề cập.

Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 59 tàu hải quân của Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các lực lượng Washington đã đánh chìm 59 tàu chiến của Hải quân Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Israel với Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Sky News

Phát biểu trước thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 7-10 sau khi mẫu hạm này cập cảng San Diego, ông Hegseth nói: “Họ (Iran) từng sở hữu một lực lượng hải quân hiện đại trước khi xung đột nổ ra, nhưng rồi họ phải đối mặt với tàu USS Abraham Lincoln cùng năng lực tác chiến của các bạn”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết thêm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã góp phần tạo nên một "bức tường thép không thể xuyên thủng" tại eo biển Hormuz.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời cảng Laem Chabang ở Si Racha, Thái Lan vào ngày 6-9-2026. Ảnh: Gettyimages

Tàu USS Abraham Lincoln đã trở về San Diego sau đợt triển khai kéo dài 320 ngày đầy tranh cãi, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và hỗ trợ các hoạt động tác chiến.

Đợt triển khai này đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ dư luận sau các báo cáo hồi tháng 8 cho rằng sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn đang sa sút và tinh thần làm việc trên tàu xuống thấp.

Mỹ bác tin ca tử vong nghi bị dịch hạch ở Nga là do vũ khí sinh học

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-10 cho biết, Washington hiện không cho rằng vụ một nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch tại Siberia tử vong là do vũ khí sinh học nhưng thừa nhận Nga chưa cung cấp nhiều thông tin về vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin vụ nhân viên nghiên cứu tử vong ở Siberia là do vũ khí sinh học. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, phía Mỹ không cho rằng vụ việc tại Nga là do vũ khí sinh học. Ông cho biết thêm, phía Nga đã nói tình hình được kiểm soát.

Theo ông Trump, Nga hiện mới chia sẻ “một chút” thông tin với phía Mỹ nhưng Washington kỳ vọng Moscow sẽ cung cấp nhiều hơn. Mỹ có các chuyên gia hàng đầu đang theo dõi sát tình hình và xử lý các thông tin liên quan.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại đã có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về vụ việc. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo được lên lịch.

Bulgaria bổ sung 5 hệ thống tên lửa phòng không sau vụ UAV tấn công ở Biển Đen

Ngày 7-10, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, nước này sẽ bổ sung 5 hệ thống tên lửa phòng không nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và nâng cao khả năng phòng thủ tập thể của NATO.

Một phần của hệ thống phòng không IRIS-T SLM. Ảnh: Reuters

Hiện dự án đã được Chính phủ của Thủ tướng Radev thông qua trong ngày và hợp đồng có thể sẽ được ký trong vòng vài tuần tới.

Quyết định bổ sung 5 hệ thống tên lửa phòng không của Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trong Vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ngày càng diễn biến phức tạp, khi các cuộc tấn công bằng UAV không chỉ đe dọa hoạt động hàng hải mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực bảo vệ và ứng phó. Trước đó, ngày 6-10, hai tàu thương mại đã bị UAV tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ở Biển Đen.