Nha sĩ Israel kể lại 45 phút cứu cơ trưởng Flydubai sau khi bị cơ phó tấn công

(GLO)- Nha sĩ Israel Shota Musaev kể đã dành khoảng 45 phút sơ cứu cơ trưởng Smit Machchhar sau vụ tấn công trong buồng lái chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai ngày 30-9, duy trì việc cầm máu và theo dõi tình trạng nạn nhân cho đến khi máy bay hạ cánh tại Saudi Arabia.

Trong cuộc phỏng vấn được báo The National (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đăng ngày 6-10, ông Musaev, 47 tuổi, cho biết đang cùng vợ trở về Israel từ Trung Quốc, quá cảnh tại Dubai, thì nghe tiếng la hét và lời kêu gọi hỗ trợ y tế. Khi tiếp cận cơ trưởng, ông thấy nạn nhân bị thương sâu, chảy nhiều máu ở đầu và bàn tay trái.

Cơ trưởng Smit Machchhar (trái) và nha sĩ Shota Musaev, người đã cấp cứu cho ông suốt 45 phút trên chuyến bay Flydubai. Ảnh: NDTV

Ông Musaev dùng áo phông ép lên các vết thương, đồng thời nhờ tiếp viên cung cấp túi đá. Theo lời nha sĩ, mỗi lần nhấc áo để kiểm tra, máu lại chảy nhiều hơn nên ông tiếp tục duy trì việc ép cầm máu.

Trong quá trình sơ cứu, ông hỏi về các con của cơ trưởng và động viên nạn nhân để giữ người này tỉnh táo.

Nha sĩ cũng liên tục kiểm tra mạch, màu môi và khả năng trò chuyện của cơ trưởng. Khi nhận thấy mạch yếu và môi chuyển xanh, ông báo với tiếp viên rằng cần hạ cánh nhanh. Sau khi máy bay xuống sân bay Tabuk, ông bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế mặt đất.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ABC News (Mỹ) ngày 1-10, ông Musaev cho biết đã cùng 1 hành khách dùng dây tai nghe trói tay nghi phạm sau khi người này bị khống chế, rồi chuyển sang hỗ trợ cơ trưởng.

Vụ việc xảy ra trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv. Theo cơ quan chức năng UAE, cơ phó bị cáo buộc dùng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền điều khiển máy bay.

Cơ trưởng Machchhar kể đã cố gắng mở cửa buồng lái dù bị thương, tạo điều kiện để những người bên ngoài vào hỗ trợ. Hai phi công dự phòng sau đó tiếp quản và đưa máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Sau khi được điều trị tại Saudi Arabia, cơ trưởng được chuyển tới bệnh viện ở UAE. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3-10, ông Machchhar bày tỏ mong muốn gặp lại nha sĩ đã sơ cứu cho mình.