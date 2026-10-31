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Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, AP)

(GLO)- Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.

Tranh cãi bắt đầu từ tháng 8-2026, khi trang tin Semafor phát hiện bài viết của Hiệu phó Đại học Dartmouth Santiago Schnell đăng trên báo The Washington Post ngày 9-8, trong đó nội dung về vấn đề các trường đại học chống gian lận bằng AI, bị công cụ Pangram đánh giá là có 100% nội dung do AI tạo ra.

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Ông Santiago Schnell. Ảnh: La Nación

Ông Schnell giải thích đã sử dụng ChatGPT để điều chỉnh một số lập luận và kiểm tra ngữ pháp, nhưng khẳng định các ý tưởng và quan điểm trong bài viết là của mình.

Ngày 21-9, báo sinh viên The Dartmouth tiếp tục công bố kết quả kiểm tra 9 công trình chuyên môn của ông trong năm 2026.

Công cụ Pangram đánh dấu các bài viết này có dấu hiệu được tạo ra bằng AI. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả từ công cụ phát hiện, không phải căn cứ kết luận chính thức.

Ngày 28-10, ủy ban độc lập do Đại học Dartmouth thành lập công bố báo cáo điều tra, sau khi rà soát 3 công trình đã xuất bản, 1 bản thảo chuẩn bị xuất bản, các tài liệu trao đổi với nhà xuất bản và lịch sử tương tác của ông Schnell với hệ thống Claude của trường.

Theo báo cáo, trong nghiên cứu đăng trên tạp chí ChemSystemsChem tháng 9-2026, ông Schnell đã sử dụng Claude để chỉnh sửa đáng kể bản thảo, xử lý lỗi mã lập trình và tạo hình minh họa sau khi nhận góp ý từ các nhà phản biện khoa học.

Tuy nhiên, ông không khai báo việc sử dụng AI khi gửi bài cho nhà xuất bản Wiley, dù tạp chí đã có quy định yêu cầu công khai từ ít nhất năm 2023. Đến ngày 6-10, ông mới thông báo việc sử dụng ChatGPT, nhưng không đề cập Claude.

Đối với bài trên The Washington Post, ủy ban xác định việc sử dụng ChatGPT mà không công khai là vi phạm rõ ràng chính sách của tờ báo.

Ủy ban nhận định ông Schnell chưa hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra, khi không cung cấp lịch sử sử dụng các tài khoản AI cá nhân theo yêu cầu.

Kết luận cuối cùng cho rằng ông đã không minh bạch về mức độ sử dụng AI, vi phạm yêu cầu công khai của một số đơn vị xuất bản và không đáp ứng các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, danh dự học thuật của Đại học Dartmouth.

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